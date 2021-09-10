Небензя заявил о необходимости размораживания финансовых активов Афганистана

Россия рассчитывает, что Афганистан получит доступ к своим замороженным финансовым активам. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, отметив, что страна оказалась на грани финансового и экономического коллапса.

"Дальнейшая деградация социально-экономической и гуманитарной обстановки не сулит ничего хорошего. Наоборот, она неизбежно приведёт к дестабилизации и, как следствие, к осложнению иммиграционной ситуации в регионе и в мире в целом. Рассчитываем, что доступ ко всем замороженным афганским активам будет открыт", — сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Афганистану.

Кроме того, Небензя отметил, что решение о судьбе своей страны могут принять только сами афганцы. Как подчеркнул постпред, эти решения должны приниматься "на инклюзивной основе с учётом интересом всех слоёв общества, всех его этнических групп, разумеется, при обеспечении прав женщин и соблюдении базовых прав человека".

По словам дипломата, Москва рассчитывает, что Правительство Афганистана будет отражать интересы всего народа. Также РФ надеется, что новые власти Афганистана решат проблему производства и перевозки наркотиков. Отвечая на вопрос о возможности получения талибами места в ООН, Небензя заявил, что сформированный движением "Талибан"* кабинет министров пока никем не признан.

"Место в ООН? Они (талибы. — Прим. Лайфа) пока никем не признаны. "Талибан" по международным стандартам не является легитимным афганским правительством", — поведал он.

Ранее сообщалось, что США заморозили госрезервы Правительства Афганистана в американских банках.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.