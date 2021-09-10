Ростуризм досрочно закончил программу туристического кешбэка

Ростуризм досрочно завершил программу туристического кешбэка. Ею воспользовалось свыше 1,6 миллиона россиян, купивших туров на 34 миллиарда рублей. Кешбэк при этом составил 6,7 миллиарда рублей.

"Продажи туров и проживания в отелях с кешбэком на текущий год завершаются", — сообщили в Ростуризме, уточнив, что текущее окно закрылось в 01:00 мск 10 сентября.

Самыми популярными маршрутами в рамках последнего окна продаж стали поездки в Краснодарский и Ставропольский края, а также в Крым. Также россияне активно покупали оздоровительные туры на Алтай и в Тюмень. Спросом пользовались и культурно-познавательные туры в Псковскую, Новгородскую, Ярославскую области, Татарстан, Калининград, Москву, Санкт-Петербург и Самару.