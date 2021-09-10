В Кремле заявили, что интерес Германии к российскому газу не исчезнет после ухода Меркель
По словам Дмитрия Пескова, канцлер ФРГ никогда не имела личных обязательств в договорённостях с РФ.
Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Интересы Германии, как и других стран Европы, заключаются в потребности получения дополнительных объёмов газа. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, новое руководство ФРГ также должно следовать этим интересам.
"Интересы Германии, как и многих стран Европы сейчас, диктуют потребность получения дополнительных объёмов природного газа. И вот этим интересам, как представляется, наверное, немцы и должны, и будут следовать", — заявил Песков в эфире программы "Большая игра".
Отвечая на вопрос, нет ли опасений, что новое Федеральное правительство Германии не будет иметь личных обязательств в отношении договорённостей с Россией, представитель Кремля отметил, что и Меркель никогда их не несла. Канцлер отстаивала и продолжает отстаивать интересы Германии, заключил Песков.
Ранее в Германии указали на последнее препятствие для "Северного потока – 2". По словам журналистов издания Handelsblatt, им может стать смена власти. Парламентские выборы в Германии состоятся 26 сентября.
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