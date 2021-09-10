В Кремле заявили, что интерес Германии к российскому газу не исчезнет после ухода Меркель

Интересы Германии, как и других стран Европы, заключаются в потребности получения дополнительных объёмов газа. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, новое руководство ФРГ также должно следовать этим интересам.

"Интересы Германии, как и многих стран Европы сейчас, диктуют потребность получения дополнительных объёмов природного газа. И вот этим интересам, как представляется, наверное, немцы и должны, и будут следовать", — заявил Песков в эфире программы "Большая игра".

Отвечая на вопрос, нет ли опасений, что новое Федеральное правительство Германии не будет иметь личных обязательств в отношении договорённостей с Россией, представитель Кремля отметил, что и Меркель никогда их не несла. Канцлер отстаивала и продолжает отстаивать интересы Германии, заключил Песков.