На 14 военных полигонах одновременно начались совместные стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2021". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, манёвры стартовали на девяти российских полигонах (Кирилловском, Стругах Красных, Мулино, Погоново, Хмелёвке, Правдинском, Добровольском, Дорогобуже и Вольском) и на пяти белорусских (Обуз-Лесновском, Брестском, Чепелево, Домановском и Ружанском). Географические учения проводятся на территории от Нижегородской и Воронежской областей до Балтийского моря. В них участвует порядка 200 тысяч военных, свыше 80 самолётов и вертолётов, до 760 единиц боевой техники, в том числе более 290 танков, свыше 240 орудий, реактивных систем залпового огня и миномётов, а также до 15 кораблей.

"Из них на территории Республики Беларусь в учении задействовано 12 800 человек, в том числе до 2500 российских военнослужащих, более 30 самолётов и вертолётов, до 350 единиц боевой техники, в том числе около 140 танков, до 110 орудий, реактивных систем залпового огня и миномётов", — уточнили в Минобороны.

Кроме того, в манёврах участвуют военнослужащие Армении, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии, а Узбекистан, Шри-Ланка и Пакистан представлены оперативными группами офицеров, вошедшими в штаб учений. Военные из Китая, Вьетнама и Мьянмы участвуют в манёврах в качестве наблюдателей.

Целью учений является проверка уровня готовности и способности органов военного управления России и Белоруссии к совместным действиям при решении задач обеспечения военной безопасности и территориальной целостности Союзного государства и их взаимодействия в ходе боевых действий. Манёвры завершатся 16 сентября.