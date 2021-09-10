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"Токсичный вопрос": На Украине раскрыли причину, по которой Киев никогда не получит статус союзника США

По словам Руслана Бортника, эта тема вызывает в мире "гомерический хохот" после того, как такой же статус имел Афганистан.

10 сентября, 01:05
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Украина никогда не получит статус стратегического союзника США, так как киевские власти будут им злоупотреблять. Об этом в эфире телеканала "Наш" рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"США чудесно понимают, что это вопрос токсичный и в мире вызывает гомерический смех после того, как такой же статус имел Афганистан", — объяснил эксперт.

Рада отказалась просить для Украины статус главного союзника США вне НАТО

Рада отказалась просить для Украины статус главного союзника США вне НАТО

Бортник добавил, что Украина будет постоянно настаивать на расширении присутствия США на своей территории, используя этот статус в своих интересах. Также политолог отметил, что в настоящее время отношения между Москвой и Вашингтоном становятся лучше — и это тоже причина, по которой Киев не получит статус стратегического партнёра Штатов.

Ранее американские СМИ назвали Украину опасным и недостойным партнёром для США.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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