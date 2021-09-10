Украина никогда не получит статус стратегического союзника США, так как киевские власти будут им злоупотреблять. Об этом в эфире телеканала "Наш" рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"США чудесно понимают, что это вопрос токсичный и в мире вызывает гомерический смех после того, как такой же статус имел Афганистан", — объяснил эксперт.

Бортник добавил, что Украина будет постоянно настаивать на расширении присутствия США на своей территории, используя этот статус в своих интересах. Также политолог отметил, что в настоящее время отношения между Москвой и Вашингтоном становятся лучше — и это тоже причина, по которой Киев не получит статус стратегического партнёра Штатов.