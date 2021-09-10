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Не только от коронавируса: Инфекционист рассказал, какие прививки нужно сделать взрослым россиянам этой осенью

Медик отметил, что на фоне пандемии CoViD-19 не стоит забывать и о других опасных заболеваниях.

10 сентября, 01:34

Фото © Pixabay

Какие прививки необходимо делать россиянам старше 18 лет, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Илья Акинфиев.

Медик отметил, что на фоне пандемии CoViD-19 не стоит забывать и о других опасных заболеваниях. Например, осенью 2022 года особо актуальна прививка от гриппа.

Врач рассказала, какие прививки необходимо делать каждые 10 лет

Врач рассказала, какие прививки необходимо делать каждые 10 лет

"В прошлом году снизилась заболеваемость респираторными инфекциями, в том числе гриппом. Если спросить в своём окружении, то можно заметить, что люди не болели. Это связано с тем, что все носили маски, а количество контактов было уменьшено. Сейчас весь мир возвращается к обычной жизни, к тому, что было до 2020 года, поэтому вакцинация от гриппа нужна, как это было до CoViD-19 и масок", — сказал медик.

Акинфиев также напомнил, что существует ещё несколько прививок, которые следует сделать взрослым:

  • прививка против вирусного гепатита B;
  • прививка против кори, если человек не болел ею;
  • прививаться против дифтерии и столбняка необходимо каждые 10 лет.
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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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