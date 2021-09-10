Не только от коронавируса: Инфекционист рассказал, какие прививки нужно сделать взрослым россиянам этой осенью
Медик отметил, что на фоне пандемии CoViD-19 не стоит забывать и о других опасных заболеваниях.
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Какие прививки необходимо делать россиянам старше 18 лет, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Илья Акинфиев.
Медик отметил, что на фоне пандемии CoViD-19 не стоит забывать и о других опасных заболеваниях. Например, осенью 2022 года особо актуальна прививка от гриппа.
"В прошлом году снизилась заболеваемость респираторными инфекциями, в том числе гриппом. Если спросить в своём окружении, то можно заметить, что люди не болели. Это связано с тем, что все носили маски, а количество контактов было уменьшено. Сейчас весь мир возвращается к обычной жизни, к тому, что было до 2020 года, поэтому вакцинация от гриппа нужна, как это было до CoViD-19 и масок", — сказал медик.
Акинфиев также напомнил, что существует ещё несколько прививок, которые следует сделать взрослым:
- прививка против вирусного гепатита B;
- прививка против кори, если человек не болел ею;
- прививаться против дифтерии и столбняка необходимо каждые 10 лет.
Ранее инфекционист Алексей Яковлев оценил безопасность одномоментной вакцинации от гриппа и ковида. Эксперт напомнил, что вирус гриппа и коронавирус "между собой находятся в антагонистических отношениях".
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