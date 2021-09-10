"В прошлом году снизилась заболеваемость респираторными инфекциями, в том числе гриппом. Если спросить в своём окружении, то можно заметить, что люди не болели. Это связано с тем, что все носили маски, а количество контактов было уменьшено. Сейчас весь мир возвращается к обычной жизни, к тому, что было до 2020 года, поэтому вакцинация от гриппа нужна, как это было до CoViD-19 и масок", — сказал медик.