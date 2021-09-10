"Угроза сохраняется": Байден продлил на год режим ЧП, введённый после теракта 11 сентября
Документ не предполагает каких-либо конкретных действий американских властей, однако является определяющим для принятия мер реагирования на террористические угрозы.
Фото © ТАСС / Zuma
Президент США Джо Байден продлил на год режим ЧП, введённый после теракта 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Продление обусловлено сохраняющейся угрозой новых нападений на США, подчеркнул американский лидер в своём уведомлении конгрессу.
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Изначально режим ЧП спустя три дня после теракта ввёл Джордж Буш – младший, занимавший в 2001 году должность президента США. Документ не предполагает каких-либо конкретных действий американских властей, однако является определяющим для принятия мер реагирования на террористические угрозы.
В субботу в США пройдёт двадцатая годовщина страшных терактов, которые произошли 11 сентября 2001 года. В тот день террористы "Аль-Каиды"* захватили четыре самолёта и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагон. Последний самолёт рухнул в штате Пенсильвания. В результате терактов погибло около трёх тысяч человек, больше тысячи из них остаются неопознанными. На прошлой неделе президент США Джо Байден поручил провести обзор документов, имеющих отношение к теракту, на предмет их возможного рассекречивания.
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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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