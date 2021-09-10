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"Угроза сохраняется": Байден продлил на год режим ЧП, введённый после теракта 11 сентября

Документ не предполагает каких-либо конкретных действий американских властей, однако является определяющим для принятия мер реагирования на террористические угрозы.

10 сентября, 01:52
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Президент США Джо Байден продлил на год режим ЧП, введённый после теракта 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Продление обусловлено сохраняющейся угрозой новых нападений на США, подчеркнул американский лидер в своём уведомлении конгрессу.

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Изначально режим ЧП спустя три дня после теракта ввёл Джордж Буш – младший, занимавший в 2001 году должность президента США. Документ не предполагает каких-либо конкретных действий американских властей, однако является определяющим для принятия мер реагирования на террористические угрозы.

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В субботу в США пройдёт двадцатая годовщина страшных терактов, которые произошли 11 сентября 2001 года. В тот день террористы "Аль-Каиды"* захватили четыре самолёта и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагон. Последний самолёт рухнул в штате Пенсильвания. В результате терактов погибло около трёх тысяч человек, больше тысячи из них остаются неопознанными. На прошлой неделе президент США Джо Байден поручил провести обзор документов, имеющих отношение к теракту, на предмет их возможного рассекречивания.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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