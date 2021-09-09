Спецслужбы США выложили новые фото теракта 9/11, на которые невозможно смотреть со спокойным сердцем
Архивные снимки появились в "Твиттере" перед годовщиной трагедии, во время которой погибло около трёх тысяч человек.
"Никогда не забудем". Таким хештегом сопроводила эти фото Секретная служба США, опубликовав страшные кадры в "Твиттере"
Они были сделаны сотрудниками спецслужб, многие из которых серьёзно пострадали, ведь находились слишком близко к эпицентру взрыва
11 сентября 2001 года террористы "Аль-Каиды"* захватили три самолёта и направили их в важные точки страны — в Пентагон и на две башни Всемирного торгового центра
В результате атаки погибло 2977 человек, среди которых были и работники экстренных служб, а около 20 тысяч пострадали от взрыва и обрушений
Этот теракт стал самым крупным в истории по количеству смертей. И на протяжении 20 лет в США 11 сентября проводятся поминальные мероприятия грандиозных масштабов
Журналисты показали страшные раны от кнутов, которыми их избили талибы за репортаж о женском митинге
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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