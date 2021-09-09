Спецслужбы США выложили новые фото теракта 9/11, на которые невозможно смотреть со спокойным сердцем

"Никогда не забудем". Таким хештегом сопроводила эти фото Секретная служба США, опубликовав страшные кадры в "Твиттере"

Фото © Twitter / U.S. Secret Service

Они были сделаны сотрудниками спецслужб, многие из которых серьёзно пострадали, ведь находились слишком близко к эпицентру взрыва

Фото © Twitter / U.S. Secret Service

11 сентября 2001 года террористы "Аль-Каиды"* захватили три самолёта и направили их в важные точки страны — в Пентагон и на две башни Всемирного торгового центра

Фото © Twitter / U.S. Secret Service

В результате атаки погибло 2977 человек, среди которых были и работники экстренных служб, а около 20 тысяч пострадали от взрыва и обрушений

Фото © Twitter / U.S. Secret Service

Этот теракт стал самым крупным в истории по количеству смертей. И на протяжении 20 лет в США 11 сентября проводятся поминальные мероприятия грандиозных масштабов

Фото © Twitter / U.S. Secret Service