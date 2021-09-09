Журналисты показали страшные раны от кнутов, которыми их избили талибы за репортаж о женском митинге

После смены власти в Афганистане к одним из самых опасных сфер деятельности добавилась и журналистика. Организация "Талибан"* с лёгкостью отменила свободу слова и жестоко наказывает тех, кто с ней не согласен. Поэтому корреспонденты газеты Etilaatroz получили от талибов плетей за простое выполнение своей работы.

Видео © Telegram / КБ

Съёмочная группа отправилась на улицы Кабула, чтобы снять митинг, устроенный недовольными женщинами. В последнее время афганским девушкам пришлось нелегко — им запретили заниматься спортом и даже выходить из дома. Поэтому журналисты приехали на место, но вместо репортажа о митинге им пришлось снимать видео своих побоев.

Фото © Twitter / اطلاعات روز | Etilaatroz

Талибы поймали пятерых сотрудников Etilaatroz, в том числе и главного редактора Хадема Хуссейна Карими. Фото с результатами побоев двух журналистов были выложены в официальном твиттере газеты. Однако о состоянии остальных пострадавших ничего не известно.