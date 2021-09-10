США обеспокоились "кризисом руководства" в украинском "Нафтогазе"
Ранее три независимых члена наблюдательного совета компании подали в отставку.
Фото © ТАСС / Анна Марченко
Вашингтон беспокоят кадровые изменения в украинской компании "Нафтогаз", а именно недавние отставки трёх членов наблюдательного совета. Об этом рассказал на брифинге представитель Госдепартамента Нед Пирс.
"Мы глубоко обеспокоены продолжающимся кризисом руководства в "Нафтогазе", в том числе отставками 8 сентября независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза", — сказал Пирс.
Вместе с тем он добавил, что в США понимают стремление Украины найти решение, которое бы соответствовало принципам корпоративного управления, предусмотренным Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и обеспечило бы здравое управление "Нафтогазом".
Ранее глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что газопроводу "Северный поток – 2" не разрешат работать.
Комментариев: 0