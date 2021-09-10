США обеспокоились "кризисом руководства" в украинском "Нафтогазе"

Вашингтон беспокоят кадровые изменения в украинской компании "Нафтогаз", а именно недавние отставки трёх членов наблюдательного совета. Об этом рассказал на брифинге представитель Госдепартамента Нед Пирс.

"Мы глубоко обеспокоены продолжающимся кризисом руководства в "Нафтогазе", в том числе отставками 8 сентября независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза", — сказал Пирс.