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США обеспокоились "кризисом руководства" в украинском "Нафтогазе"

Ранее три независимых члена наблюдательного совета компании подали в отставку.

10 сентября, 02:33

Фото © ТАСС / Анна Марченко

Вашингтон беспокоят кадровые изменения в украинской компании "Нафтогаз", а именно недавние отставки трёх членов наблюдательного совета. Об этом рассказал на брифинге представитель Госдепартамента Нед Пирс.

"Мы глубоко обеспокоены продолжающимся кризисом руководства в "Нафтогазе", в том числе отставками 8 сентября независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза", — сказал Пирс.

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Вместе с тем он добавил, что в США понимают стремление Украины найти решение, которое бы соответствовало принципам корпоративного управления, предусмотренным Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и обеспечило бы здравое управление "Нафтогазом".

Ранее глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что газопроводу "Северный поток – 2" не разрешат работать.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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