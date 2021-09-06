Зима близко: Украина переходит с газа на дрова На Украине всё громче звучат призывы к тому, что пора начинать договариваться с Россией как минимум в энергетической сфере. Что ждёт Незалежную в противном случае — в реплике Александры Баязитовой. 6 сентября, 18:12 Фото © Shutterstock

Этой зимой Украине придётся использовать вместо газа дрова и солому, заявил бывший депутат Рады, генерал-лейтенант МВД Украины Геннадий Москаль. Республика совершенно не готова к зиме. Причина простая: у местного "Нафтогаза" нет денег на закупку голубого топлива по нынешним ценам. Дело в том, что население платит за газ по годовому тарифу 7–8 гривен за куб (примерно 20 рублей), а на бирже цена уже пробила показатель в 20 гривен за куб (примерно 55 рублей).

В итоге в хранилища закачано голубого топлива на 30% меньше чем в прошлые годы, при этом часть запаса — это газ, который принадлежит европейским трейдерам. Кроме того, дело осложняет и отсутствие собственно прямого контракта на поставку российского газа. Сейчас Украина использует фиктивный реверс — просто отбирает часть топлива, которое транспортируется по её газотранспортной системе в Европу. Однако после запуска "Северного потока – 2" газа на украинское направление может просто физически не хватить, и в результате, его нельзя будет купить вообще ни за какие деньги.

При этом, подчёркивает Москаль, президент Украины Зеленский встречается не с Путиным или Миллером, а почему-то с Байденом.

В общем, единственный шанс для Украины — это тёплая и мягкая зима, а также сохранение российского транзита. Ну, или надеяться на американцев, которые в случае проблем сами обогреют дом каждого украинца.

Авторы Александра Баязитова