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Силы сопротивления обвинили талибов в этнических чистках в Панджшере

Повстанцы призвали международное сообщество вмешаться в данную ситуацию.

10 сентября, 02:50
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Силы сопротивления в афганском Панджшере обвинили радикальное движение "Талибан"* в изгнании тысяч человек из провинции. Представитель Фронта сопротивления Афганистана Али Назари также заявил, что талибы проводят этнические чистки.

"Талибан" изгнал тысячи человек из Панджшера. Они осуществляют этнические чистки, а мир всё ещё наблюдает и игнорирует ситуацию", — написал он в "Твиттере".

Силы сопротивления заявили о контроле 65 процентов территории Панджшера

Силы сопротивления заявили о контроле 65 процентов территории Панджшера

Назари также призвал всё мировое сообщество вмешаться в данную ситуацию.

Ранее представитель "Талибана" заявил об окончании войны в Афганистане. Радикалы утверждают, что полностью контролируют провинцию Панджшер, однако силы сопротивления это опровергают. Также стало известно, что боевики захватили мавзолей Ахмада Шаха Масуда — отца лидера сопротивления в провинции Панджшер Ахмада Масуда – младшего. Позже появилась информация, что талибы разрушили могилу Панджшерского Льва.

Силы сопротивления в Панджшере переходят к партизанской войне с талибами

Силы сопротивления в Панджшере переходят к партизанской войне с талибами

Напомним, вечером 3 сентября представители "Талибана" уже заявляли о захвате Панджшера. Кроме того, появлялась информация, что бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране радикалами, и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд – младший покинули страну. Однако сам Салех тогда опроверг это и заявил, что Панджшер остаётся под контролем сил сопротивления.

"Борьба не окончена": Лидер сопротивления призвал всех афганцев восстать против "Талибана"

"Борьба не окончена": Лидер сопротивления призвал всех афганцев восстать против "Талибана"

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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