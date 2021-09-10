Силы сопротивления обвинили талибов в этнических чистках в Панджшере

Силы сопротивления в афганском Панджшере обвинили радикальное движение "Талибан"* в изгнании тысяч человек из провинции. Представитель Фронта сопротивления Афганистана Али Назари также заявил, что талибы проводят этнические чистки.

"Талибан" изгнал тысячи человек из Панджшера. Они осуществляют этнические чистки, а мир всё ещё наблюдает и игнорирует ситуацию", — написал он в "Твиттере".

Назари также призвал всё мировое сообщество вмешаться в данную ситуацию.

Напомним, вечером 3 сентября представители "Талибана" уже заявляли о захвате Панджшера. Кроме того, появлялась информация, что бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране радикалами, и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд – младший покинули страну. Однако сам Салех тогда опроверг это и заявил, что Панджшер остаётся под контролем сил сопротивления.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.