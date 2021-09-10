Силы сопротивления обвинили талибов в этнических чистках в Панджшере
Повстанцы призвали международное сообщество вмешаться в данную ситуацию.
Фото © ТАСС / AP
Силы сопротивления в афганском Панджшере обвинили радикальное движение "Талибан"* в изгнании тысяч человек из провинции. Представитель Фронта сопротивления Афганистана Али Назари также заявил, что талибы проводят этнические чистки.
"Талибан" изгнал тысячи человек из Панджшера. Они осуществляют этнические чистки, а мир всё ещё наблюдает и игнорирует ситуацию", — написал он в "Твиттере".
Назари также призвал всё мировое сообщество вмешаться в данную ситуацию.
Ранее представитель "Талибана" заявил об окончании войны в Афганистане. Радикалы утверждают, что полностью контролируют провинцию Панджшер, однако силы сопротивления это опровергают. Также стало известно, что боевики захватили мавзолей Ахмада Шаха Масуда — отца лидера сопротивления в провинции Панджшер Ахмада Масуда – младшего. Позже появилась информация, что талибы разрушили могилу Панджшерского Льва.
Напомним, вечером 3 сентября представители "Талибана" уже заявляли о захвате Панджшера. Кроме того, появлялась информация, что бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране радикалами, и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд – младший покинули страну. Однако сам Салех тогда опроверг это и заявил, что Панджшер остаётся под контролем сил сопротивления.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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