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Путин назвал причину высоких цен на газ в Европе

Глава государства отметил, что в России цена на газ привязана к цене на нефть и никто её не регулирует.

10 сентября, 03:03
<p>Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Президент России Владимир Путин подчеркнул выгодность заключения с Россией долгосрочных контрактов на поставку газа. Глава государства напомнил, что на свободном рынке в Европе цена на газ составляет 650 долларов за 1000 кубов — это является следствием решений прошлого состава Еврокомиссии.

"А у нас подход другой, у нас тоже рыночное ценообразование, но эта цена привязана к цене на нефть, никто её не регулирует, рынок регулирует, но колебания идут более мягко", — сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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Президент добавил, что по долгосрочным контрактам и по российскому принципу ценообразования "Газпром" не продаёт по такой цене.

"И те, кто согласился заключать с нами в Европе долгосрочные контракты, смогут только руки потирать и ликовать, иначе пришлось платить бы по 650, а "Газпром" в ту же Германию продаёт по 220. Во всяком случае, так недавно было", — отметил Путин.

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По словам российского лидера, с подорожанием нефти и эта цена увеличится, но это будет "мягкая вещь".

Напомним, накануне стало известно, что цена газа в Европе обновила исторический максимум, превысив 700 долларов за тысячу кубометров.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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