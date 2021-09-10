Путин назвал причину высоких цен на газ в Европе

Президент России Владимир Путин подчеркнул выгодность заключения с Россией долгосрочных контрактов на поставку газа. Глава государства напомнил, что на свободном рынке в Европе цена на газ составляет 650 долларов за 1000 кубов — это является следствием решений прошлого состава Еврокомиссии.

"А у нас подход другой, у нас тоже рыночное ценообразование, но эта цена привязана к цене на нефть, никто её не регулирует, рынок регулирует, но колебания идут более мягко", — сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Президент добавил, что по долгосрочным контрактам и по российскому принципу ценообразования "Газпром" не продаёт по такой цене.

"И те, кто согласился заключать с нами в Европе долгосрочные контракты, смогут только руки потирать и ликовать, иначе пришлось платить бы по 650, а "Газпром" в ту же Германию продаёт по 220. Во всяком случае, так недавно было", — отметил Путин.

По словам российского лидера, с подорожанием нефти и эта цена увеличится, но это будет "мягкая вещь".