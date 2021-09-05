Убийца Falcon 9 или вчерашний день: Как складывается ситуация с ракетой "Союз-5" Разработчики рассчитывают, что запускать полезные грузы на ней будет дешевле, чем на многоразовых ракетах SpaceX. 4 сентября, 21:40 Фото © "Роскосмос"

Теперь это "Назарбаевский старт": Владимир Путин предложил назвать строящийся на Байконуре стартовый комплекс в честь лидера Казахстана. Раньше площадка называлась Байтерек ("Тополь"). Её в начале 2000-х задумали построить по образу и подобию площадки номер 45 для запуска ракет "Зенит" — двухступенчатых носителей, которые поднимают на низкую околоземную орбиту почти 14 тонн. Это советская разработка 70-80-х годов, она задумывалась как главная ракета-носитель страны. Но ситуация такова, что собирают "Зениты" на Украине. Недаром изначально бывший Байтерек хотели построить для запусков "Ангары". Потом — в 2012 году — поняли, что это слишком дорого, и вообще "Ангару" решили запускать с Восточного. Так что переключились на "Зениты". И тут грянул гром. Конфликт лишил российский космос нужной ракеты. И что теперь запускать с Байтерека — неизвестно. Так и родилась идея "Союза-5". Вот такая присказка.

Кстати, многие спрашивают, почему пять, ведь третьего и четвёртого ещё не было и, судя по всему, не будет. Ракетчики отвечают, мол, просто "красиво и правильно". Альтернативное имя будущего носителя — "Иртыш", а изначально его величали "Фениксом".

Как устроена ракета "Союз-5"

Она тоже двухступенчатая, как и её прообраз "Зенит". Для первой ступени создаётся новейший двигатель РД-171МВ. Это, так сказать, потомок великого РД-170, который делали ещё для ракеты "Энергия" (проект "Энергия" — "Буран", советский шаттл). До сей поры это мощнейший ракетный двигатель на Земле. Тяга более 800 тонн в вакууме, 740 тонн над уровнем моря. Настоящее чудо техники. Творение НПО "Энергомаш" имени Валентина Петровича Глушко. Для сравнения: тяга двигателя Raptor, которым очень гордятся в SpaceX, — 203 тонны.

Фото © "Роскосмос"

А на второй ступени будет два двигателя РД-0124МС, усовершенствованные версии РД-0124, который установлен в третьей ступени "Союзов-2.1б". Это, к слову, был первый отечественный ракетный двигатель, построенный после распада СССР. Спасибо Воронежскому центру ракетного двигателестроения.

Все эти движки кислородно-керосиновые. Правда, в "Роскосмосе" уточнили, что в качестве горючего будет использоваться не совсем керосин, а нафтил — "улучшенный" керосин, его считают более экологичным.

А зачем?

По замыслу создателей — а это РКК "Энергия", РКЦ "Прогресс" и НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова, ракета должна будет заменить и "Зениты", и "Союзы-2", и "Протоны". Хотя её заявленная грузоподъёмность меньше, чем у "Протона-М": 17 тонн против 23,7. Тем не менее в РКЦ "Прогресс" на "Союз-5" сделали основную ставку.

Думаю, не ошибусь, если скажу, что создание этой перспективной ракеты-носителя на сегодняшний день — главный проект нашего предприятия Дмитрий Баранов Глава РКЦ "Прогресс"

Дело (по крайней мере, отчасти) в том, что эта ракета должна стать промежуточным шагом на пути к созданию сверхтяжа, потому что именно её первые ступени и хотят для него использовать. То есть "Союз-5" для межпланетных полётов слишком слаб, но если его включить в состав сверхтяжёлой ракеты, то, как рассчитали в "Энергии", два таких тяжеловеса плюс один "Союз-5" полностью обеспечат лунную пилотируемую миссию. Но сейчас об этом речи всерьёз не идёт, даже полёты к космической станции под вопросом.

Когда в 2016 году "Союз-5" ввели в федеральную космическую программу в виде "Феникса", у него было единственное назначение — это возить "Орёл" на орбиту. По нынешним представлениям, этот несуществующий корабль должен всё-таки лететь на существующей ракете — на "Ангаре". И тогда "Союз-5" остаётся без работы. Поэтому работу над ним надо прекращать, пока не будет ясно, для чего он нужен Иван Моисеев Руководитель Института космической политики

А не замахнуться ли нам на Илона нашего Маска?

Надежды на "Союз-5" связывают не только с этим довольно неопределённым завтрашним днём, но и с конкретными сегодняшними задачами — доставка людей и грузов на орбиту, запуск спутников и прочих полезных аппаратов. И в этом смысле, по мнению многих экспертов, разработка шла с оглядкой на Falcon 9 — знаменитую ракету Илона Маска с возвращаемой первой ступенью. У неё сопоставимая грузоподъёмность — 22,8 тонны. Но тут сразу надо подчеркнуть — это если первую ступень не возвращать. А если возвращать, то полезная нагрузка автоматически уменьшается до 15,6 тонны. Получается, что "Союз-5" при таком раскладе на 10–15% вместительнее.

У Falcon 9 ступень возвращается, когда есть избыток мощности, когда ракета не загружается полностью. Примерно процентах в 75 она летает с недозагрузом, чтобы сделать запуск в одноразовом варианте, её нужно недозаправить топливом. А когда нужно запустить тяжёлый спутник, то ступень не возвращается, и тогда "Фалькон", конечно, мощнее "Зенита" Иван Моисеев Руководитель Института космической политики

По поводу "Союза-5" были разговоры, чтобы наладить управляемый спуск первой ступени, даже предлагались варианты с парашютами. Но в РКК "Энергия" сказали, что в принципе сделать ступень многоразовой "технически не так сложно", но эта схема тяжеловесная: всё, что нужно для возвращения ступени, — это пятая часть общей массы ракеты. Значит, полезного груза она может взять меньше. Плюс расходы на "техосмотр" и разные ремонтно-восстановительные работы. В "Энергии" считают, что заново запускать уже слетавшую ступень — это риск. Но ведь у Маска же это успешно работает.

Страховщики этот вопрос изучают очень тщательно, и там никакого особого риска нет. А по некоторым соображениям, риск даже уменьшается, потому что двигатели уже отработаны, они уже показали себя в деле, запас у них по полётам большой. И если смотреть на мировые тенденции, то сейчас новых ракет одноразовых уже никто не предлагает. Только многоразовые. Маск всем продемонстрировал, насколько это эффективно, и теперь уже никто не смотрит на одноразовые Иван Моисеев Руководитель Института космической политики

Ещё одна интересная деталь: у "Союза-5" первая ступень получается примерно на 10 тонн тяжелее, чем у "Фалькона". Это потому, что для российской ракеты взяли массивные алюминиево-магниевые сплавы, а SpaceX берёт алюминий-литий — он делает ракету на треть, а то и на 40% легче, чем она была бы в сплаве магния с алюминием. Но он и дороже, причём в десятки раз. Поэтому для "Иртыша" его использовать не хотят. Экономят.

А главное, в чём стремятся выиграть, — это стоимость запуска. У "Фалькона" 62 миллиона долларов, а у "Союза-5", как обещают, будет 56 миллионов.

Никто этих расчётов не видел и никогда не увидит. Считать можно всё что угодно. С чего он будет дешевле, совершенно непонятно, потому что на одну только разработку уйдёт уйма денег Иван Моисеев Руководитель Института космической политики

Надо сказать, в этой нише на рынке есть и ещё конкуренты: например, европейская Ariane 5, она поднимает 18 тонн, но у неё запуск сравнительно дорогой — почти 180 миллионов долларов. А ещё Blue Origin Джеффа Безоса почти построил ракету New Glenn, и это серьёзнейший соперник — 45 тонн, но и стоимость пуска, как ожидают эксперты, будет примерно 100 миллионов долларов и выше. К тому же у Маска уже есть Falcon Heavy — 63 тонны, от 90 миллионов долларов.

В общем, хотелось бы, так сказать, в общих чертах понять, будет ли в условиях всей этой конкуренции востребован "Союз-5".

У нас есть заказ на три ракеты, которые пройдут лётные испытания в намеченные сроки — в 2023, 2024 и 2025 годах. Сейчас вся ситуация "варится", вам никто на поставленный вопрос не ответит Дмитрий Баранов Глава РКЦ "Прогресс"

Меж тем в Институте космической политики на этот вопрос ответили — и ответили отрицательно.

Никакой конкуренции с иностранными ракетами нет, потому что нет заказов, они близки к нулю. У нас сейчас в обозримом будущем есть редкие запуски из серии маленьких спутников в разных странах. Это CubSat, килограмм, четыре килограмма. Всё, что нам даётся в этой части, запускается "Союзами" старинными. И создание "Союза-5" это, в общем-то, просто загрузка "Прогресса" какой-то работой Иван Моисеев Руководитель Института космической политики

Есть планы запускать новые ракеты с плавучей платформы "Морской старт", которая принадлежит S7 Space. Напомним, этот комплекс тоже изначально был создан под "Зениты". Правда, бывший глава S7 Space Сергей Сопов в 2018 году довольно скептически отнёсся к "Союзу-5", назвав его "потолстевшим "Зенитом".

"Зенит" — это замечательный носитель с прекрасными техническими характеристиками, но повторять его на новом техническом уровне, к тому же к 2022 году, когда наши конкуренты уйдут ещё дальше, выглядит не самым оптимальным решением Сергей Сопов Бывший генеральный директор S7 Space

Надо сказать, с тех пор сроки создания ракеты сдвинулись ещё дальше: на сегодняшний день начало лётных испытаний намечено на 2024 год, коммерческая эксплуатация — на 2025-й. А по состоянию на 2021 год положение дел такое: завершена сварка бака окислителя для первой ступени, прошли огневые испытания воронежского двигателя РД-0124МС. Готовый лётный образец обещают к концу 2022 — началу 2023 года.

Авторы Адель Романенкова