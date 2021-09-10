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"Нашему терпению приходит конец": Байден обязал привиться от коронавируса госслужащих и работников компаний

Вакцинация обязательна и для 17 миллионов медработников, которые трудятся в учреждениях, финансируемых программами Medicare и Medicaid.

10 сентября, 03:25
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Президент США Джо Байден одобрил новый план, предполагающий меры по расширению масштабов вакцинации от коронавируса в стране. Об этом американский лидер рассказал, выступая в Белом доме.

В частности, Байден отметил, что все сотрудники федеральных ведомств, а также их подрядчики будут обязаны привиться от ковида. Как сообщает CNN, указ, обязывающий федеральных госслужащих вакцинироваться, не предусматривает других опций, например регулярного тестирования на коронавирусную инфекцию.

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Кроме того, Минтруду поручено обязать все компании, в которых работает 100 человек и больше, обеспечить вакцинацию работников. Однако, в отличие от госслужащих, им прививку можно заменить еженедельным тестированием. В случае неисполнения распоряжения компании могут быть оштрафованы на тысячи долларов.

Также Байден сообщил о том, что вакцинацию должны пройти порядка 300 тысяч преподавателей федеральной программы Head Start. Прививки от ковида обязательны и для 17 миллионов медработников, которые трудятся в учреждениях, финансируемых программами Medicare и Medicaid.

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По словам президента США, те, кто уже вакцинировался, всё больше и больше "расстраиваются" из-за 80 миллионов граждан, которые до сих пор не привились и способствуют распространению вируса.

"Мы были терпеливы, но нашему терпению приходит конец, и ваш отказ [делать прививку] обходится дорого всем нам", — заметил американский лидер.

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Отмечается, что новые меры могут затронуть около 100 миллионов жителей Штатов, то есть почти две трети всех работающих граждан.

Ранее сообщалось, что Байден захотел провести глобальный саммит по борьбе с коронавирусом. Предварительно, он может состояться в рамках 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в предпоследнюю неделю сентября.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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