Президент США Джо Байден одобрил новый план, предполагающий меры по расширению масштабов вакцинации от коронавируса в стране. Об этом американский лидер рассказал, выступая в Белом доме.

В частности, Байден отметил, что все сотрудники федеральных ведомств, а также их подрядчики будут обязаны привиться от ковида. Как сообщает CNN, указ, обязывающий федеральных госслужащих вакцинироваться, не предусматривает других опций, например регулярного тестирования на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, Минтруду поручено обязать все компании, в которых работает 100 человек и больше, обеспечить вакцинацию работников. Однако, в отличие от госслужащих, им прививку можно заменить еженедельным тестированием. В случае неисполнения распоряжения компании могут быть оштрафованы на тысячи долларов.

Также Байден сообщил о том, что вакцинацию должны пройти порядка 300 тысяч преподавателей федеральной программы Head Start. Прививки от ковида обязательны и для 17 миллионов медработников, которые трудятся в учреждениях, финансируемых программами Medicare и Medicaid.

По словам президента США, те, кто уже вакцинировался, всё больше и больше "расстраиваются" из-за 80 миллионов граждан, которые до сих пор не привились и способствуют распространению вируса.

"Мы были терпеливы, но нашему терпению приходит конец, и ваш отказ [делать прививку] обходится дорого всем нам", — заметил американский лидер.

Отмечается, что новые меры могут затронуть около 100 миллионов жителей Штатов, то есть почти две трети всех работающих граждан.