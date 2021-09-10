Бизнесмен Кубасов из "лондонского списка" Титова вернулся в Россию

Михаил Кубасов из "лондонского списка" бизнес-омбудсмена Бориса Титова вернулся в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.

"В Россию вернулся тринадцатый по счёту участник "лондонского списка" Бориса Титова — управляющий партнёр ОАО "Первая правильная арбитражная компания" Михаил Кубасов", — говорится в сообщении.

Ранее Титов заявил, что Кубасов получил гарантии от Генпрокуратуры и следственных органов о неприменении ареста при возвращении в Россию.

Уголовное дело против Кубасова возбудили в 2018 году. В марте того же года он выехал в Испанию, а с декабря 2019 года находился в Латвии. В августе 2019 года ему было предъявлено обвинение. В июне 2020 года суд заочно избрал в отношении бизнесмена меру пресечения в виде заключения под стражу с даты задержания или экстрадиции на территорию России.

"По версии следствия, в период до 2017 года Кубасов вместе с соучастниками обнаружил сведения о задолженности ООО "Свиг" перед ЗАО "Дон-строй инвест" на 68 миллионов рублей и решил использовать их для фальсификации задолженности на такую же сумму, но перед ООО "Нортэль", аффилированным с Кубасовым", — говорится в сообщении пресс-службы Титова.

При этом сам бизнесмен считает обвинения со стороны ООО "Свиг" ложным доносом.