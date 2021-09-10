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В Госдуме предложили изменить отопительные нормы после взрыва в Ногинске

Депутат Елена Вторыгина отметила, что причиной взрыва в жилом доме мог стать газ, который из-за похолодания в Подмосковье жильцы включили на ночь для обогрева квартиры.

10 сентября, 03:59

Фото © Pixabay

Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Елена Вторыгина после трагедии в Ногинске обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой включать отопление при предельной среднесуточной температуре десять градусов, а не восемь, при этом такая температура должна держаться три дня, а не пять, как сейчас. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на запрос депутата.

Парламентарий отметила, что причиной взрыва в жилом доме мог стать газ, который из-за похолодания в Подмосковье жильцы включили на ночь для обогрева квартиры. Вторыгина напомнила, что отопление включают, если среднесуточная температура держится ниже восьми градусов в течение пяти дней.

Соцучреждения Москвы начали подключать к отоплению по заявкам

Соцучреждения Москвы начали подключать к отоплению по заявкам

"Во избежание повторения трагедии, произошедшей в Ногинске, прошу вас рассмотреть возможность увеличения предельной среднесуточной температуры для начала отопительного сезона с восьми до десяти градусов, а также сокращения сроков с пяти до трёх дней", — говорится в обращении.

"Страшно, мы тоже так греемся": Жители Ногинска несут цветы к многоэтажке, где семь человек погибли при взрыве газа

"Страшно, мы тоже так греемся": Жители Ногинска несут цветы к многоэтажке, где семь человек погибли при взрыве газа

Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл 8 сентября в 6:53 по адресу ул. 28 Июня, дом 9А. По информации Лайфа, эпицентр находился на четвёртом этаже в квартире № 51. Взрывная волна повредила более 20 квартир, а некоторые из них оказались практически полностью разрушены. В результате погибло семь человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал списки пострадавших и погибших.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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