В Госдуме предложили изменить отопительные нормы после взрыва в Ногинске

Депутат Елена Вторыгина отметила, что причиной взрыва в жилом доме мог стать газ, который из-за похолодания в Подмосковье жильцы включили на ночь для обогрева квартиры.

Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Елена Вторыгина после трагедии в Ногинске обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой включать отопление при предельной среднесуточной температуре десять градусов, а не восемь, при этом такая температура должна держаться три дня, а не пять, как сейчас. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на запрос депутата.

Парламентарий отметила, что причиной взрыва в жилом доме мог стать газ, который из-за похолодания в Подмосковье жильцы включили на ночь для обогрева квартиры. Вторыгина напомнила, что отопление включают, если среднесуточная температура держится ниже восьми градусов в течение пяти дней.