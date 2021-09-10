В Госдуме предложили изменить отопительные нормы после взрыва в Ногинске

Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Елена Вторыгина после трагедии в Ногинске обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой включать отопление при предельной среднесуточной температуре десять градусов, а не восемь, при этом такая температура должна держаться три дня, а не пять, как сейчас. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на запрос депутата.