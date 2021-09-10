В Госдуме предложили изменить отопительные нормы после взрыва в Ногинске
Депутат Елена Вторыгина отметила, что причиной взрыва в жилом доме мог стать газ, который из-за похолодания в Подмосковье жильцы включили на ночь для обогрева квартиры.
Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Елена Вторыгина после трагедии в Ногинске обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой включать отопление при предельной среднесуточной температуре десять градусов, а не восемь, при этом такая температура должна держаться три дня, а не пять, как сейчас. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на запрос депутата.
Парламентарий отметила, что причиной взрыва в жилом доме мог стать газ, который из-за похолодания в Подмосковье жильцы включили на ночь для обогрева квартиры. Вторыгина напомнила, что отопление включают, если среднесуточная температура держится ниже восьми градусов в течение пяти дней.
"Во избежание повторения трагедии, произошедшей в Ногинске, прошу вас рассмотреть возможность увеличения предельной среднесуточной температуры для начала отопительного сезона с восьми до десяти градусов, а также сокращения сроков с пяти до трёх дней", — говорится в обращении.
Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл 8 сентября в 6:53 по адресу ул. 28 Июня, дом 9А. По информации Лайфа, эпицентр находился на четвёртом этаже в квартире № 51. Взрывная волна повредила более 20 квартир, а некоторые из них оказались практически полностью разрушены. В результате погибло семь человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал списки пострадавших и погибших.
Фото © Pixabay