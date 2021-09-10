Посол Латвии — о нежелании ЕС принимать Украину: Никто не хочет новых проблем

В Евросоюзе нет общего понимания европейской перспективы Украины, при этом часть стран сообщества "не видит оснований для его расширения". Об этом заявил посол Латвии в Незалежной Юрис Пойканс.

"Я не хотел бы спекулировать о 10, 20 или 30 годах (имеется в виду срок возможного принятия Украины в ЕС. — Прим. Лайфа). Ведь на сегодня у нас нет общего понимания в Европейском союзе о европейской перспективе Украины", — заявил дипломат в интервью "Европейской правде".

Пойканс добавил, что членство в ЕС — это вопрос консенсуса 27 стран – участниц сообщества. Пока его не будет, очень трудно говорить о каких-то там сроках.

"Эти 27 стран имеют очень разные взгляды относительно Украины, и часть из них пока не видит оснований для расширения Евросоюза", — поведал он.