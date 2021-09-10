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Посол Латвии — о нежелании ЕС принимать Украину: Никто не хочет новых проблем

По словам Юриса Пойканса, все 27 стран – участниц Евросоюза имеют очень разные взгляды относительно Киева.

10 сентября, 03:55
<p>Фото © ТАСС / Алексей Витвицкий</p>

Фото © ТАСС / Алексей Витвицкий

В Евросоюзе нет общего понимания европейской перспективы Украины, при этом часть стран сообщества "не видит оснований для его расширения". Об этом заявил посол Латвии в Незалежной Юрис Пойканс.

"Я не хотел бы спекулировать о 10, 20 или 30 годах (имеется в виду срок возможного принятия Украины в ЕС. — Прим. Лайфа). Ведь на сегодня у нас нет общего понимания в Европейском союзе о европейской перспективе Украины", — заявил дипломат в интервью "Европейской правде".

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Пойканс добавил, что членство в ЕС — это вопрос консенсуса 27 стран – участниц сообщества. Пока его не будет, очень трудно говорить о каких-то там сроках.

"Эти 27 стран имеют очень разные взгляды относительно Украины, и часть из них пока не видит оснований для расширения Евросоюза", — поведал он.

При этом страны, которые не выступают против принятия новых членов в сообщество, хотят видеть в нём те государства, которые "уже готовы к вступлению", пояснил дипломат. По словам Пойканса, "никто не хочет получать новые проблемы".

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Напомним, ранее уже экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украине, Молдавии и Грузии понадобится около 20 лет, чтобы соответствовать критериям для членства в ЕС. По её мнению, у всех трёх стран есть "проблемы с судами". В Киеве возмутились словами Кальюлайд о сроках вступления Незалежной в Евросоюз.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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