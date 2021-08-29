Пушков заявил о полном отсутствии у Украины шансов вступить в ЕС и НАТО
Сенатор заметил, что высказывание Кальюлайд задело Киев, но не стало откровением для самих европейцев.
Алексей Пушков. Фото © Совет Федерации
Эстонцы разочарованы Украиной, но скепсис в отношении Киева и его вступления в ЕС господствует почти во всех европейских столицах. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя возмутившее Незалежную высказывание президента Эстонии Керсти Кальюлайд.
Кальюлайд дала верную оценку перспективам вступления Украины в ЕС, равно как и уровню украинской коррупции. Об этом говорят почти во всех европейских столицах. О полном отсутствии у Украины шансов на вступление в ЕС, да и в НАТО, мне не раз говорили в Париже видные французские политики
Алексей Пушков
Таким образом, как отметил сенатор, эстонский лидер просто выразила мнение, которое господствует в странах ЕС. Это не является новостью для Европы, но "понятное дело, не нравится Киеву", заключил парламентарий.
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Напомним, ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украине, Молдавии и Грузии понадобится около 20 лет, чтобы соответствовать критериям для членства в ЕС. По её мнению, у всех трёх стран есть "проблемы с судами".
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