Россиянам рассказали, как бороться с чёрными коллекторами

Довольно часто рамки закона не являются помехой для коллекторов при взыскании с должников денежных средств. Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьёв рассказал, что делать и куда обращаться в таких случаях.

По его словам, среди незаконных способов осуществления коллекторской деятельности нередко встречаются такие, как звонки со скрытых номеров, обман должников касаемо правовых последствий невнесения денежных средств, отказ называть свои личные данные и даже личное посещение родственников и знакомых должников.

"Все коллекторы — всего лишь нанятые бизнесменами работники коммерческих структур. И все проводимые коллекторами аналогии и попытки мимикрировать под правоохранительные органы и действия их методами являются незаконными", — подчеркнул эксперт в беседе с телеканалом RT.

Соловьёв подчеркнул, что коллекторы не имеют права угрожать применением силы и тем более её применять для того, чтобы выбить долг. Кроме того, с некоторыми людьми коллекторские агентства вовсе не могут работать. В частности, речь идёт о беременных женщинах, мамах с детьми до 1,5 года, инвалидами I группы и людьми, находящимися на лечении в больнице.

По словам Соловьёва, в случае когда коллекторы явно превышают свои полномочия, следует обращаться в территориальное отделение ФССП, которое регулирует их деятельность. Кроме того, можно обратиться с соответствующим заявлением в полицию, приложив в качестве доказательств переписку.

"Помните, что бесценным доказательством в вашу пользу может стать переписка с коллекторами. Со всего, что содержится на электронных носителях, можно сделать скрины и заверить их у нотариуса. <...> Не стесняйтесь узнать и подробно записать все данные коллекторов", — подчеркнул эксперт.