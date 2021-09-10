В Москве проходит церемония прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым

В Москве началась церемония прощания с главой МЧС России Евгением Зиничевым, трагически погибшим 8 сентября в Красноярском крае при попытке спасения кинорежиссёра Александра Мельника.

Мероприятие проходит в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России на улице Ватутина. Как видно на кадрах Лайфа, на церемонию собралось большое число людей. Они несут венки и цветы.