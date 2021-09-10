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В Москве проходит церемония прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым

Как сообщалось ранее, мероприятие планирует посетить президент России Владимир Путин.

10 сентября, 04:35

В Москве проходит церемония прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым. Видео © LIFE

В Москве началась церемония прощания с главой МЧС России Евгением Зиничевым, трагически погибшим 8 сентября в Красноярском крае при попытке спасения кинорежиссёра Александра Мельника.

Мероприятие проходит в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России на улице Ватутина. Как видно на кадрах Лайфа, на церемонию собралось большое число людей. Они несут венки и цветы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин лично посетит прощание с Зиничевым.

МЧС: Похороны Евгения Зиничева пройдут в закрытом режиме

МЧС: Похороны Евгения Зиничева пройдут в закрытом режиме

Как сообщал Лайф, глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Красноярском крае, спасая известного российского режиссёра Александра Мельника. Кинодеятель тоже скончался. Президент РФ Владимир Путин ранее назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой. Свои соболезнования в связи с трагедией также выразили премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава Чечни Рамзан Кадыров, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, глава МИД РФ Сергей Лавров, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Минобороны Сергей Шойгу, депутаты Госдумы и сенаторы. Накануне Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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