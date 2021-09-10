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В Приморье расторгли контракт со строителями школы, где главу региона встретил пьяный сторож

Также было прекращено сотрудничество с компанией, которая предоставляла услуги охраны объекта.

10 сентября, 05:18

Кадр из видео © Instagram / kozhemiako.oleg

В Приморском крае расторгли контракт с субподрядчиком, строившим школу в посёлке Волчанец. Именно там накануне краевого губернатора Олега Кожемяко встретил вусмерть пьяный сторож.

"Контракт с субподрядчиком расторгнут, с охранным агентством тоже. Заключены новые договоры, работы возобновлены", — сообщил источник в строительной отрасли в беседе с ТАСС.

"Не ждали": Глава Приморья приехал с внезапной проверкой на стройку, но его встретил только вусмерть пьяный сторож

"Не ждали": Глава Приморья приехал с внезапной проверкой на стройку, но его встретил только вусмерть пьяный сторож

Ранее директор компании-генподрядчика пообещал активизировать работу на стройке после инцидента со сторожем. По его словам, субподрядчик недобросовестно выполнял свои обязательства, в результате чего сроки сдачи объекта сдвинулись. Теперь же строительством занимается сам генподрядчик.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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