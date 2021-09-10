В Приморье расторгли контракт со строителями школы, где главу региона встретил пьяный сторож

В Приморском крае расторгли контракт с субподрядчиком, строившим школу в посёлке Волчанец. Именно там накануне краевого губернатора Олега Кожемяко встретил вусмерть пьяный сторож.

"Контракт с субподрядчиком расторгнут, с охранным агентством тоже. Заключены новые договоры, работы возобновлены", — сообщил источник в строительной отрасли в беседе с ТАСС.