Аналитики зафиксировали резкий рост банковских ставок по кредиткам

В начале сентября средняя стоимость обслуживания кредитных карт в России достигла пятилетнего максимума — 30% годовых. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику бюро кредитных историй "Эквифакс".

Отмечается, что банки увеличивают ставки именно по кредиткам, так как это менее заметно для заёмщиков. Так, стоимость заимствований по кредитным картам начала заметно расти с середины лета: с июньского минимума в 24,2% показатель поднялся до 26,5% в июле и до 27,4% в августе.

"Подобные ставки встречались до этого только в 2016 году", — заявил гендиректор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин.

Уточняется, что рост полной стоимости кредитов (ПСК) для карточных продуктов напрямую связан с увеличением ключевой ставки Банка России. ЦБ начал цикл повышения ключевой ставки в марте этого года. С тех пор показатель поднялся на 2,25 п.п. — до 6,5% годовых.

"Значение ПСК продолжит рост минимум в ближайшие полгода. Дальнейшая динамика будет зависеть от действий Банка России, старающегося различными способами охладить стремительный рост розничного кредитования", — отмечают эксперты.