Скидку, пожалуйста: Пять работающих способов снизить ставку при получении ипотеки Цены на недвижимость достигли пика, стоимость ипотеки также начинает расти. О работающих способах добиться скидки — в реплике Александры Баязитовой. 8 сентября, 19:07 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Эксперты ожидают дальнейшего повышения ключевой ставки Центральным банком как минимум до 7%. Это поднимет ставки по ипотеке, которые и так уже стали подрастать до 10 процентов годовых, а может даже и выше. Однако стоит попытаться выбить из банка скидку и снизить цену кредита.

Первое: "свой банк"

Если вы покупаете квартиру на первичном рынке, имеет смысл спросить у застройщика, есть ли банки, которые предоставляют преференции для данного объекта. Банкам выгодно кредитовать покупателей, если они берут недвижимость у фирмы, которую банк тоже кредитует. Если риелтор не знает информацию о банках-партнёрах застройщика, можно посмотреть на сайте или строительных ограждениях. Для "своего клиента" ставка всегда будет меньше, чем для чужого. Такой же принцип действует и для вторичного жилья. Например, у многих банков есть договоры с крупными агентствами недвижимости — за привод клиента они выплачивают партнёру премию. И если клиент не просит скидок, эта премия будет выше. Поэтому всегда лучше спросить.

Второе: верные условия

Банки выдают ипотеку, чтобы заработать. Если вы изначально запросите кредит на очень короткий срок, то ставка всегда будет выше, чем если бы вы взяли такой же кредит на более длительный промежуток времени. Поэтому всегда запрашивайте максимальный срок ипотеки. Его вы сможете сократить с помощью досрочных платежей, зато ставка в договоре будет минимальной.

Также имеет значение и первоначальный взнос. Чем больше первоначальный взнос, тем меньше ставка. Обычно, если взнос более 50%, ставка уменьшается минимум на полпроцента. Кроме того, нужно посмотреть, подходит ли ваша ситуация под какую-либо государственную или региональную льготную программу. Например, участники программы "Молодая семья" могут рассчитывать на скидку к ставке в полпроцента. Кроме того, у банков бывают специальные программы для корпоративных клиентов, госслужащих или сотрудников МВД.

Третье: созаёмщики и здоровье

Банк хочет не только заработать на выданном кредите, но и иметь гарантии получения его обратно. Поэтому при подаче документов на ипотеку обязательно заставит заполнить длинную медицинскую анкету, где будут вопросы об отношении к курению, алкоголю и наличии хронических заболеваний. Понятно, что для хронически больного человека ставка всегда будет выше, чем для здорового. Поэтому если квартира покупается на семью, то основным заёмщиком должен быть самый здоровый. Если муж, например, диабетик, то лучше кредит оформлять на жену. Кроме того, не стоит стесняться привлекать к кредиту родственников в качестве созаёмщиков. Например, родителей, братьев или сестёр. Чем больше ваш совокупный доход, тем больше банк будет уверен в своевременной плате, а значит, тем меньше будет итоговая ставка.

Четвёртое: платные услуги

Часто банки при выдаче кредита обещают снизить ставку на определённых условиях. Например, если будет куплена дополнительная страховка жизни, внесена специальная разовая комиссия или сделка будет регистрироваться только в электронном виде. Как правило, если кредит крупный и на долгий срок, низкая ставка окупает такое предложение. Однако для каждого кредита всё индивидуально. Если вы планируете погасить кредит значительно раньше намеченного срока, то низкая ставка может и не окупить эти дополнительные опции.

Пятое: выбор жилья

Банк хочет не только иметь гарантии возврата кредита, но и гарантии быстрой продажи вашей квартиры, если вы не справитесь с выплатами. Поэтому чем более ликвидный объект вы покупаете, тем меньше риски кредитора, соответственно, и меньше ставка по ипотеке на этот тип недвижимости. То есть кредит под загородное жильё всегда будет дороже, чем под городское. И не только. Если вы покупаете разбитую однушку на окраине города, где отсутствует инфраструктура, то готовьтесь компенсировать это банку. Но работает и обратная ситуация. Например, очень дорогие объекты недвижимости также считаются низколиквидными, так что и кредит на этот объект будет значительно дороже.

Авторы Александра Баязитова