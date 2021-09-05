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На чём во времена СССР сколотили огромное состояние девять подпольных миллионеров

Оглавление
Вор Михаил Исаев
Взяточник Николай Мирзоянц
"Трикотажники" Исаак Зингер и Зигфрид Газенфранц
Спекулянт Ян Рокотов
"Меховая мафия" Дунаева
Советские пираты Дорошенко, Миронов и Оськин

В Советском Союзе, несмотря на идеологию и суровые законы, при желании легко обходили конституцию и умудрялись "накопить" миллионы.

Опубликовано 4 сентября 2021, 21:40
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Ян Рокотов. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев, © osssr.ru

Ян Рокотов. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев, © osssr.ru

В рассказе советского писателя Юрия Казакова "Нестор и Кир" автор, например, описывает жителя Кировской области, которому ни нужда, ни война были нипочём — он "от всего богател". Секрет его был в том, что он один на всю округу умел сращивать тросы так, что они рвались где угодно, но только не в срощенном месте. Денег у него было "немерено". Когда они отсыревали, он раскладывал их по дому сушиться, а когда их становилось слишком много, то собирал в мешок и относил в местную сберкассу — "на оборону". С местными не жадничал: давал в долг, да и просто так давал муки и хлеба тем, кто не мог прокормить детей или умирал с голоду. Это был честный мужик и честный, с советской точки зрения, заработок. Подпольные же миллионеры занимались чаще всего спекуляцией, брали взятки или организовывали нелегальные цеха.

Вор Михаил Исаев

Фото © ТАСС / Акимов Игорь, Поддубный А.

Фото © ТАСС / Акимов Игорь, Поддубный А.

В суровые военные годы выгодной стала должность Михаила Исаева — он служил начальником отдела снабжения Главхлеба. Чтобы не попасть на фронт, он купил себе бронь и за несколько лет разбогател, поставляя продукты в армию, на предприятия, в школы и детские сады. Никаких особых схем не было, Исаев просто забирал десятую часть того, что поставлял. Яйца, мука, сахар, чай — всё это он с помощью подельников сбывал на чёрных рынках страны, наживаясь на голоде населения. Воровал даже продукты, предназначенные для блокадного Ленинграда. Криминальных наездов не боялся — он платил бандитам и зарабатывал на них, наводя преступников на товарные поезда с продовольствием.

К 1945 году Исаев стал миллионером, но не знал, куда девать деньги. На часть наворованного он скупал ювелирные украшения, но большую часть денег упаковал в трёхлитровые банки и закопал на даче. Закрыть банки герметично в бытовых условиях в те времена было проблематично, и больше половины купюр сгнило в земле.

Погорел на малом: устраивал для подельников шумные пирушки на даче, и кто-то из соседей пожаловался в милицию. Милиционеры заинтересовались, откуда у советского чиновника столько денег. Пока Исаев веселился, они аккуратно вели следствие. Задержали Исаева после того, как он довёл жену до самоубийства издевательствами и купил справку о том, что она умерла от сердечного приступа. К этому времени уже было ясно, что он украл у детей и женщин СССР 2 тонны сахара, 10 тонн муки и 400 кило сливочного масла. Исаева с подельниками взяли в 1947 году, но гуманный советский суд дал главарю всего 25 лет лагерей. Что тут скажешь? Мало дали.

Взяточник Николай Мирзоянц

Фото © ТАСС / Татьяна Кузьмина

Фото © ТАСС / Татьяна Кузьмина

Миллион советских рублей следователи изъяли из квартиры ещё одного ловкача — руководителя предприятия "Главвино" Николая Мирзоянца. После 1945 года Сталин распорядился открыть по стране сеть рюмочных. Это было сделано в целях борьбы со спекулянтами-водочниками.

Собственно, те, кто находился у производства спиртных напитков, в СССР всегда жили небедно. Мирзоянц придумал нехитрую схему заработка: он назначал директорами винных заводов только тех, кто платил ему "откат".

Разумеется, обиженные соискатели молчать не стали, и Мирзоянца арестовали в 1952 году. Негодяю повезло — отделался 15 годами лагерей.

"Трикотажники" Исаак Зингер и Зигфрид Газенфранц

Фото © ТАСС / Сергей Мамонтов

Фото © ТАСС / Сергей Мамонтов

Эти два советских гражданина развернули свою деятельность в столице Киргизской ССР — городе Фрунзе (сегодня Бишкек). В 1950-х годах советская экономика ещё не могла удовлетворить спрос населения на хорошую одежду. Поэтому два гражданина решили "сделать гешефт". Семью Зингера в Среднюю Азию сослали как раз за попытку предпринимательской деятельности, а Газенфранц попал в Киргизию во время войны — его семья бежала из Румынии.

Друзья сбросились деньгами, выкупили на ткацкой фабрике, где работал Газенфранц, списанное оборудование и взялись за дело. Разумеется, не обошлось без соучастия начальника цеха Матвея Гольдмана. Подпольный цех устроили тут же — в автобусном гараже на территории фабрики.

Изготовленный руками советских трикотажниц товар дельцы сбывали в торговых точках, директорам которых отстёгивали хорошие деньги. Продавали нижнее бельё, рейтузы, детские костюмчики, модные свитера и кофты. Предприниматели не просто богатели на государственной собственности, но и одного за другим вовлекали в свой преступный круг других. Финансовые дела "фирмы" обсчитывал штатный бухгалтер фабрики Абрамович, крышевал цеховиков председатель киргизского Госплана Бекжан Дюшалиев.

Чем больше воруешь, тем больше входишь в азарт! — признавался один из подпольных миллионеров.

Вскоре дельцы купили по особняку, обвешали жён бриллиантами, пересели в приобретённые при посредничестве знакомых дипломатов подержанные "роллс-ройсы", стали отдыхать в Прибалтике, где купали любовниц в шампанском. Всё закончилось печально: в январе 1962 года приятелей вытащили из их постелей и увезли на допросы. Судьи во времена Хрущёва остались глухи к стонам подсудимых и приговорили 21 "трикотажника" к расстрелу с конфискацией имущества. Газенфранца и Зингера казнили. Семерым подельникам повезло: Родина учла их заслуги во время войны и заменила расстрел 15 годами лагерей.

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Спекулянт Ян Рокотов

Ян Рокотов. Фото © osssr.ru

Ян Рокотов. Фото © osssr.ru

Королём спекулянтов в Москве был Ян Рокотов, с детства имевший нелады с советским законом. Уже во времена студенчества в МГУ его обвиняли в создании антисоветской организации и краже. Дело бы замяли, но Рокотов сбежал из-под следствия, был арестован и сослан в лагеря. На свободу он вышел в 1954 году — и сразу же окунулся в водоворот спекуляций.

Учиться не стал, зато придумал схему скупки у американских дипломатов дефицита и продажи его через друзей-фарцовщиков. Занимался Рокотов и спекуляцией валютой, продавая доллары втридорога. Оборот рос, количество сообщников увеличивалось. Вскоре Рокотов обедал в ресторане "Арагви", ездил на такси и спал с красотками-манекенщицами.

Центром "работы" фарцовщиков была улица Горького — от площади Пушкина до гостиницы "Националь". В любое время там стояли молодые люди, у которых можно было по выгодному курсу обменять фунты стерлингов, марки или американские доллары. От них валюта попадала к "купцам", а затем её покупали советские граждане.

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За что легендарный вор Звездочёт, проживший 100 лет, получил 93 года тюрьмы

Внешне Рокотов оставался всё тем же. Одевался неброско, жил с тёткой в коммуналке. Знал: выделяться нельзя. Но тем не менее его вычислили. Взяли с поличным — у камеры хранения, где он забирал чемодан с валютой. В его комнате нашли не только рубли и доллары, но и золотые монеты — всего на сумму полтора миллиона рублей. Общий оборот его "компании" за все годы составил не менее 20 миллионов. Суд поначалу приговорил его к восьми годам лишения свободы, но по требованию Хрущёва дело было пересмотрено и окончилось расстрелом.

"Меховая мафия" Дунаева

Фото © ТАСС / Борис Корзин

Фото © ТАСС / Борис Корзин

В 1960-х годах Совет Министров СССР разрешил передавать меховую некондицию Министерству бытового обслуживания населения. Отныне городские предприятия получали право обрабатывать меха и шить из них изделия. Юрист Лев Дунаев увидел в этом изменении золотую жилу. Он умудрился возглавить цех по обработке меха и сколотил состояние.

За что легендарный вор Звездочёт, проживший 100 лет, получил 93 года тюрьмы
За что легендарный вор Звездочёт, проживший 100 лет, получил 93 года тюрьмы

Его сообщники под видом не очень качественного меха поставляли в цех Дунаева мех высшего качества. Работники шили превосходные шубы из мягкого, тонкого каракуля, козы и мутона. Изделия продавали в Казахстане, Москве, Ленинграде, Ереване и Тбилиси. Вскоре Дунаев стал директором Карагандинского горпромкомбината, а шубы начал шить по криминальной схеме в Абайске и Сарани. "Меховик" никого не боялся, ведь на месте их прикрывал начальник кафедры Карагандинской высшей школы МВД Иосиф Эпельбейм.

Раскрыли преступника случайно: в Москве взяли вора-домушника, у которого нашли одинаковые новые шубы. На изделиях отсутствовали ярлыки, а на шкурах — клейма производителя. Чтобы вычислить дельца, к расследованию подключился КГБ, который провёл операцию "Картель" и задержал больше 500 человек. Дунаев оказался далеко не единственным миллионером. Помимо денег у цеховиков были изъяты десятки килограммов золота и драгоценных камней. Вместе с подельниками — Петром Снобковым и Иосифом Эпельбеймом — Лев Дунаев был приговорён к расстрелу.

Советские пираты Дорошенко, Миронов и Оськин

Фото © ТАСС / Василий Кузьмичёнок

Фото © ТАСС / Василий Кузьмичёнок

В начале 1950-х годов организовали свой немаленький бизнес руководители Апрелевского завода по производству пластинок. Директор завода Дорошенко, начальник отдела сбыта Миронов и завскладом Оськин смекнули, что на дефиците пластинок можно заработать. Схема была проста: советские пираты закупали на Апрелевском и Ленинградском заводах пластмасс якобы бракованное сырьё, раздобывали болванки и в кустарных мастерских изготавливали пиратскую продукцию, которую сбывали, договариваясь с директорами магазинов "Мелодия" по всему СССР. Вскоре пиратская сеть охватила всю страну, мастерские работали в 20 городах.

Однако в 1957 году милиция разгромила пиратскую империю. У зачинщиков подпольного бизнеса изъяли миллионы рублей. Под суд помимо тройки лидеров пошёл ещё 71 человек.

Всего же при Хрущёве за преступления на экономической почве было расстреляно 8000 человек. И это во времена правления человека, который обвинял в репрессиях своего предшественника — Сталина.

Брежневская эпоха смотрела на экономические преступления уже не так строго. Тем не менее цеховиков не жаловали, ещё многие спекулянты и перекупщики лишились своих корыстных голов.

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Авторы
Майя Новик
Майя Новик
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