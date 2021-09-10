Денис Майданов назвал погибшего главу МЧС Зиничева гордостью России. Видео © LIFE

Трагически погибший глава МЧС России Евгений Зиничев был настоящей гордостью России. Об этом Лайфу рассказал заслуженный артист РФ Денис Майданов, который приехал проститься с министром.

"Евгений Николаевич — действительно гордость нашей страны, это настоящий боевой офицер. Глыба, можно сказать, и руководитель. Из таких людей состоит страна. Конечно, страна сегодня потеряла своего сына", — сказал Майданов.

Проводить в последний путь главу МЧС также приехал заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков. По его словам, Зиничев был настоящим героем, профессионалом и управленцем, который заботился обо всех, кто его окружал.