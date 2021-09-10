"Страна потеряла своего сына": Денис Майданов назвал погибшего главу МЧС Зиничева гордостью России
Попрощаться с министром приехал и заммэра Москвы, который отметил высокий профессионализм Зиничева и преданность делу.
Денис Майданов назвал погибшего главу МЧС Зиничева гордостью России. Видео © LIFE
Трагически погибший глава МЧС России Евгений Зиничев был настоящей гордостью России. Об этом Лайфу рассказал заслуженный артист РФ Денис Майданов, который приехал проститься с министром.
"Евгений Николаевич — действительно гордость нашей страны, это настоящий боевой офицер. Глыба, можно сказать, и руководитель. Из таких людей состоит страна. Конечно, страна сегодня потеряла своего сына", — сказал Майданов.
Проводить в последний путь главу МЧС также приехал заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков. По его словам, Зиничев был настоящим героем, профессионалом и управленцем, который заботился обо всех, кто его окружал.
"С ним было легко общаться. Он всегда понимал, что надо для Москвы, для страны, для России. Его всегда можно было видеть во всех горячих точках. Всегда будет помнить об этом великом человеке, нашем близком друге, нашем коллеге", — сказал Бирюков Лайфу.
Как сообщал Лайф, глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Красноярском крае, спасая известного российского режиссёра Александра Мельника. Кинодеятель тоже скончался. Президент РФ Владимир Путин ранее назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой и присвоил ему звание Героя России посмертно. Свои соболезнования в связи с трагедией также выразили премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава Чечни Рамзан Кадыров, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, глава МИД РФ Сергей Лавров, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Минобороны Сергей Шойгу, депутаты Госдумы и сенаторы.
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