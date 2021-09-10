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В Приамурье местные жители обнаружили свалку красной икры

Всего на месте было найдено более 100 банок деликатеса разного объёма.

10 сентября, 05:59

В Приамурье местные жители обнаружили свалку красной икры. Видео © Соцсети

В Амурской области обнаружили несанкционированную свалку красной икры. Об этом сообщает прокуратура региона.

Пластиковые контейнеры с деликатесом в лесу под Благовещенском нашли местные жители. По их словам, в одной куче лежат не только маленькие баночки, но и достаточно большие тары. Это видео и на кадрах, снятых на месте свалки. Прокуратура организовала проверку.

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"По результатам проверки обнаружено более 100 ёмкостей различного объёма, наполненных, предположительно, икрой рыб семейства лососёвых (красная икра). Маркировка на таре в ходе осмотра не обнаружена", — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что информация была передана в правоохранительные органы, которые займутся поисками собственника выброшенной продукции.

Ранее Лайф рассказывал, что в Екатеринбурге на свалке нашли мешки с недоставленными посылками. По словам очевидцев, бандероли сгрузили на помойку в огромном количестве, после чего их начали растаскивать местные жители.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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