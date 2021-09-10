В Раде заявили о росте цен на газ из-за запуска "Северного потока – 2"

"Во-первых, если транзит прекратится, то вообще встанет вопрос не только цены и тарифов, а наличия, физического наличия газа в системе. Если не будет газа со стороны России, то необходимо его будет или поднимать из хранилищ, что не всегда возможно, или физически (транспортировать. — Прим. Лайфа) реверсом с западной границы, что тоже очень сложно", — сказал он в эфире телеканала "Наш".