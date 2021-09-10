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В Раде заявили о росте цен на газ из-за запуска "Северного потока – 2"

По словам украинского депутата, при неблагоприятном развитии событий себестоимость перекачки топлива по территории страны существенно вырастет.

10 сентября, 07:05

Фото © Nord-stream2.com

Запуск "Северного потока – 2" и сокращение объёмов транзита газа приведёт к росту тарифов на Украине, считает депутат Верховной рады, первый зампредседателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

"Во-первых, если транзит прекратится, то вообще встанет вопрос не только цены и тарифов, а наличия, физического наличия газа в системе. Если не будет газа со стороны России, то необходимо его будет или поднимать из хранилищ, что не всегда возможно, или физически (транспортировать. — Прим. Лайфа) реверсом с западной границы, что тоже очень сложно", сказал он в эфире телеканала "Наш".

По словам Кучеренко, если объём упадёт ниже пятнадцати миллиардов кубометров в год, то в украинской газотранспортной системе топлива не будет. Он добавил, что при неблагоприятном развитии событий себестоимость перекачки газа по территории страны существенно вырастет.

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А ранее представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, от чего зависит начало поставок газа по "Северному потоку – 2". Она выразила надежду, что проект перестанет являться предметом политических спекуляций, информационных кампаний и предлогом для незаконных санкций.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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