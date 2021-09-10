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"Газпром": "Северный поток – 2" полностью достроен

Сегодня, 10 сентября, в 8:45 (мск) строительство газопровода было завершено.

10 сентября, 07:06
<p>Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance</p>

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Компания "Газпром" объявила о завершении строительства трубопровода "Северный поток – 2". Работы завершились утром 10 сентября.

"На утреннем оперативном совещании в ПАО "Газпром" председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром, в 8:45 (мск), строительство газопровода "Северный поток – 2" полностью завершено", — говорится в сообщении компании.

Кремль надеется, что уже никто не сможет помешать запуску "Северного потока – 2"

Кремль надеется, что уже никто не сможет помешать запуску "Северного потока – 2"

Напомним, 6 сентября стало известно, что в Балтийском море была завершена укладка последней трубы второй нитки "Северного потока – 2". По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, газопровод начнёт работу в ближайшие дни. По оценкам "Газпрома", в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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