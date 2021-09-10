"Газпром": "Северный поток – 2" полностью достроен
Сегодня, 10 сентября, в 8:45 (мск) строительство газопровода было завершено.
Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance
Компания "Газпром" объявила о завершении строительства трубопровода "Северный поток – 2". Работы завершились утром 10 сентября.
"На утреннем оперативном совещании в ПАО "Газпром" председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром, в 8:45 (мск), строительство газопровода "Северный поток – 2" полностью завершено", — говорится в сообщении компании.
Напомним, 6 сентября стало известно, что в Балтийском море была завершена укладка последней трубы второй нитки "Северного потока – 2". По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, газопровод начнёт работу в ближайшие дни. По оценкам "Газпрома", в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа.
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