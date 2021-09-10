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Матвиенко на прощании с Зиничевым назвала его гибель большой трагедией для всей страны

Она отметила, что глава МЧС занимал трудную должность, каждый день он пропускал через себя чужую беду.

10 сентября, 07:28

Матвиенко рассказала, что трагически погибший Зиничев сделал для МЧС. Видео © LIFE

Глава МЧС России Евгений Зиничев был настоящим государственным стержнем, героем, неравнодушным к чужой беде, сказала Лайфу председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая приехала проститься с трагически погибшим министром.

"На самом деле очень тяжело говорить. Я Евгения Николаевича Зиничева знаю много лет по совместной работе. Он занимал очень трудную должность, он каждый день, можно сказать, пропускал через себя чужую беду и был очень неравнодушен к человеку", — поделилась Матвиенко.

При этом, как отметила спикер Совфеда, Зиничев был очень скромным и всегда старался оставаться в тени, находясь в гуще людей и событий. Он старательно делал свою работу и ушёл из жизни как настоящий спасатель, сказала Матвиенко.

"Он сделал реформу управления, он добивался увеличения финансирования на вертолёты, на спасательную технику, на пожаротушение. Благодаря его усилиям удалось принять решение о дополнительном выпуске самолётов Бе-200, которые очень эффективны при пожаре… Он работал, знаете, с таким большим сердцем, с такой душой, неформально, и он создал такую же атмосферу в МЧС", — рассказала политик.

Денис Майданов назвал погибшего главу МЧС Зиничева гордостью России

Денис Майданов назвал погибшего главу МЧС Зиничева гордостью России

Как сообщал Лайф, глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Красноярском крае, спасая известного российского режиссёра Александра Мельника. Кинодеятель тоже скончался. Президент РФ Владимир Путин ранее назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой и присвоил ему звание Героя России посмертно. Свои соболезнования в связи с трагедией также выразили премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава Чечни Рамзан Кадыров, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, глава МИД РФ Сергей Лавров, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Минобороны Сергей Шойгу, депутаты Госдумы и сенаторы.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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