Матвиенко на прощании с Зиничевым назвала его гибель большой трагедией для всей страны

Матвиенко рассказала, что трагически погибший Зиничев сделал для МЧС. Видео © LIFE

Глава МЧС России Евгений Зиничев был настоящим государственным стержнем, героем, неравнодушным к чужой беде, сказала Лайфу председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая приехала проститься с трагически погибшим министром.

"На самом деле очень тяжело говорить. Я Евгения Николаевича Зиничева знаю много лет по совместной работе. Он занимал очень трудную должность, он каждый день, можно сказать, пропускал через себя чужую беду и был очень неравнодушен к человеку", — поделилась Матвиенко.

При этом, как отметила спикер Совфеда, Зиничев был очень скромным и всегда старался оставаться в тени, находясь в гуще людей и событий. Он старательно делал свою работу и ушёл из жизни как настоящий спасатель, сказала Матвиенко.