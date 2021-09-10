Матвиенко на прощании с Зиничевым назвала его гибель большой трагедией для всей страны
Она отметила, что глава МЧС занимал трудную должность, каждый день он пропускал через себя чужую беду.
Матвиенко рассказала, что трагически погибший Зиничев сделал для МЧС. Видео © LIFE
Глава МЧС России Евгений Зиничев был настоящим государственным стержнем, героем, неравнодушным к чужой беде, сказала Лайфу председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая приехала проститься с трагически погибшим министром.
"На самом деле очень тяжело говорить. Я Евгения Николаевича Зиничева знаю много лет по совместной работе. Он занимал очень трудную должность, он каждый день, можно сказать, пропускал через себя чужую беду и был очень неравнодушен к человеку", — поделилась Матвиенко.
При этом, как отметила спикер Совфеда, Зиничев был очень скромным и всегда старался оставаться в тени, находясь в гуще людей и событий. Он старательно делал свою работу и ушёл из жизни как настоящий спасатель, сказала Матвиенко.
"Он сделал реформу управления, он добивался увеличения финансирования на вертолёты, на спасательную технику, на пожаротушение. Благодаря его усилиям удалось принять решение о дополнительном выпуске самолётов Бе-200, которые очень эффективны при пожаре… Он работал, знаете, с таким большим сердцем, с такой душой, неформально, и он создал такую же атмосферу в МЧС", — рассказала политик.
Как сообщал Лайф, глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Красноярском крае, спасая известного российского режиссёра Александра Мельника. Кинодеятель тоже скончался. Президент РФ Владимир Путин ранее назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой и присвоил ему звание Героя России посмертно. Свои соболезнования в связи с трагедией также выразили премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава Чечни Рамзан Кадыров, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, глава МИД РФ Сергей Лавров, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Минобороны Сергей Шойгу, депутаты Госдумы и сенаторы.
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