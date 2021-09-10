Дания первой в Европе отменила все антиковидные ограничения

В стране снята необходимость носить маски, использовать ковид-паспорта для входа в рестораны, спортзалы, ночные клубы, а также соблюдать лимит на количество участников мероприятий. При вступлении в тесный контакт с заражённым коронавирусом не будут отправлять на изоляцию. Карантин будет действовать только для больных ковидом. При этом школы всё ещё могут быть закрыты в случае новой волны ковида.