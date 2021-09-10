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Дания первой в Европе отменила все антиковидные ограничения

Гражданам теперь не будет требоваться пропуск для входа в рестораны, спортзалы и ночные клубы.

10 сентября, 07:35
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Дания с 10 сентября сняла последние действовавшие ограничения, введённые в связи с распространением коронавируса. Таким образом, она стала первой страной в Европе, полностью вернувшейся к предпандемийной жизни, сообщает Politico.

В стране снята необходимость носить маски, использовать ковид-паспорта для входа в рестораны, спортзалы, ночные клубы, а также соблюдать лимит на количество участников мероприятий. При вступлении в тесный контакт с заражённым коронавирусом не будут отправлять на изоляцию. Карантин будет действовать только для больных ковидом. При этом школы всё ещё могут быть закрыты в случае новой волны ковида.

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Ранее Евросоюз вычеркнул США из списка разрешённых для поездок во время пандемии стран. Также были исключены Израиль, Ливан, Черногория, Северная Македония и Косово. Кроме того, в перечне стран, откуда Евросоюз рекомендует позволить несущественные выезды, остаётся 18 государств.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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