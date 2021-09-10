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Россия попала в топ-3 стран по доступности мобильного интернета

В стране сотовая связь появилась 30 лет назад, и с тех пор она активно развивается.

10 сентября, 07:45
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Мобильный интернет в Российской Федерации вошёл в мировой топ-3 по доступности для населения: низкие цены и хорошее качество. Эти данные подчеркнул глава Минцифры Дмитрий Чернышенко в поздравлении с 30-летием сотовой связи в стране.

Министр отметил 100-кратное понижение цены за минуту разговора с момента первого запуска российской мобильной связи 9 сентября 1991 года. Тогда по инициативе отечественной сотовой компании состоялся телефонный разговор между мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком и его коллегой из Сиэтла Норманом Райсом.

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"Сегодня Минцифры России оценивает телеком-рынок в 1,9 триллиона рублей, а в РАЭК подсчитали, что за последнее время вклад этого направления в экономику Рунета увеличился на 20%. Это говорит об интенсивном развитии сотовой связи в стране. Неудивительно, что число активных сим-карт составляет более 200 миллионов. За 30 лет в России появились стандарты 2G, 3G, 4G, а в 2024 году уже будут внедрены технологии 5G", — сказал Чернышенко.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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