"Разрядил в меня пистолет": Сын актёра Владимира Конкина рассказал, как отец выстрелил ему в лицо девять раз
Артист объяснил свой поступок тем, что якобы принял его за вора. Ярослав не стал добиваться для него наказания.
Фото © "Кинотеатр.ру"
Сын советского и российского актёра Владимира Конкина Ярослав рассказал, что отец в ходе конфликта выстрелил в него девять раз из травматического оружия. Как отметил мужчина, инцидент произошёл несколько лет назад.
"Он достал пистолет и разрядил его в меня. В упор. Он меня видел, знал, что это я. Все девять пуль в меня! Понимаете, у меня две дыры остались! Чудом он меня не застрелил, но попал в лицо", — рассказал он в эфире "Пусть говорят".
По словам Ярослава, в тот вечер он вернулся очень поздно и, чтобы попасть домой, постучался в окно. Конкин-старший объяснил свой поступок тем, что якобы не узнал сына и принял его за вора, поделился мужчина. Он добавил, что после выстрелов упал на машину к соседу, что спасло ему жизнь. Конкин-младший также признался, что после случившегося отправился в полицию и написал заявление, чтобы на отца не заводили уголовное дело.
Ранее Лайф рассказывал, что в деле о гибели дочери актёра Владимира Конкина появилась обвиняемая. Фигурантка отрицает свою причастность к смерти наследницы именитого артиста. Все точки над "i" расставит экспертиза, которая оценит действия медиков.
Комментариев: 0