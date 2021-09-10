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"Разрядил в меня пистолет": Сын актёра Владимира Конкина рассказал, как отец выстрелил ему в лицо девять раз

Артист объяснил свой поступок тем, что якобы принял его за вора. Ярослав не стал добиваться для него наказания.

10 сентября, 07:42
<p>Фото © "<a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/285377/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кинотеатр.ру</a>"</p>

Фото © "Кинотеатр.ру"

Сын советского и российского актёра Владимира Конкина Ярослав рассказал, что отец в ходе конфликта выстрелил в него девять раз из травматического оружия. Как отметил мужчина, инцидент произошёл несколько лет назад.

"Он достал пистолет и разрядил его в меня. В упор. Он меня видел, знал, что это я. Все девять пуль в меня! Понимаете, у меня две дыры остались! Чудом он меня не застрелил, но попал в лицо", — рассказал он в эфире "Пусть говорят".

По словам Ярослава, в тот вечер он вернулся очень поздно и, чтобы попасть домой, постучался в окно. Конкин-старший объяснил свой поступок тем, что якобы не узнал сына и принял его за вора, поделился мужчина. Он добавил, что после выстрелов упал на машину к соседу, что спасло ему жизнь. Конкин-младший также признался, что после случившегося отправился в полицию и написал заявление, чтобы на отца не заводили уголовное дело.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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