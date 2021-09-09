В Австралии нашли редкую запись утки, которая выросла среди людей и ругается матом лучше хозяина

В соцсетях набирает популярность запись, которую тридцать лет назад сделал исследователь Питер Фуллагар, которого интересовали вокальные способности уток и их умение общаться с людьми, пишет Lad Bible. Объектом его наблюдения стала 4-летняя утка Риппер, которую вырастили в неволе. Всю свою жизнь она была окружена людьми, поэтому и переняла от них некоторые особенности, например ругаться.

Видео © YouTube / SWNS

На записи хорошо слышно, как утка издает звуки, похожие на фразу You bloody fool, что можно перевести как "Ты грёбаный придурок". Удивительное аудио обнаружил недавно датский учёный Карел тен Кейт, которого интересовала та же тема, что и его коллегу Фуллагара. Он слышал о говорящей австралийской утке, но решил, что это шутка. Однако поиски в архивах доказали ему, что человек может всё — даже научить утку браниться.

Фото © Twitter / World News

Эти звуки уже были описаны Фуллагаром, однако никто не анализировал их так тщательно. Обычно утки воспроизводят то, что заучили с детства, с разной частотой и объёмом Карел тен Кейт