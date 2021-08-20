Мама в голос рассмеялась, когда увидела позади её дочки ската, который оказался отличным пародистом
Семья Армстронг часто приходила в океанариум и, судя по реакции морских обитателей, уже порядком им надоела.
41-летняя Венди Армстронг из Камбрии, Великобритания, вместе со своим мужем Майком регулярно водила дочерей в местный океанариум, пишет The Metro. Двухлетняя Аврора и полугодовалая Дейзи с восторгом наблюдали за местными жителями, хотя по виду малышки было трудно судить. Она редко улыбается и всегда сохраняет серьёзное выражение лица, будто до сих пор пытается понять, куда попала.
Венди решила остановиться возле аквариума со скатами, когда заметила, что один из них очень заинтересовался семьёй Армстронг. А затем мама обратила внимание на выражение его морды и не смогла сдержать смеха. Насупившаяся Дейзи выглядела словно родная сестра такого же невпечатлённого ската, и вместе они были незабываемой парочкой.
Это определённо лучшее фото в нашем семейном архиве. Я как раз собиралась сфотографировать Дейзи, когда увидела ската, — и без него уже никак нельзя было обойтись
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