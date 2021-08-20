Мама в голос рассмеялась, когда увидела позади её дочки ската, который оказался отличным пародистом

41-летняя Венди Армстронг из Камбрии, Великобритания, вместе со своим мужем Майком регулярно водила дочерей в местный океанариум, пишет The Metro. Двухлетняя Аврора и полугодовалая Дейзи с восторгом наблюдали за местными жителями, хотя по виду малышки было трудно судить. Она редко улыбается и всегда сохраняет серьёзное выражение лица, будто до сих пор пытается понять, куда попала.