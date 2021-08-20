НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Мама в голос рассмеялась, когда увидела позади её дочки ската, который оказался отличным пародистом

    Семья Армстронг часто приходила в океанариум и, судя по реакции морских обитателей, уже порядком им надоела.

    20 августа, 14:46

    Фото © Twitter / The Mirror

    41-летняя Венди Армстронг из Камбрии, Великобритания, вместе со своим мужем Майком регулярно водила дочерей в местный океанариум, пишет The Metro. Двухлетняя Аврора и полугодовалая Дейзи с восторгом наблюдали за местными жителями, хотя по виду малышки было трудно судить. Она редко улыбается и всегда сохраняет серьёзное выражение лица, будто до сих пор пытается понять, куда попала.

    Фото © Twitter / The Mirror

    Фото © Twitter / The Mirror

    Венди решила остановиться возле аквариума со скатами, когда заметила, что один из них очень заинтересовался семьёй Армстронг. А затем мама обратила внимание на выражение его морды и не смогла сдержать смеха. Насупившаяся Дейзи выглядела словно родная сестра такого же невпечатлённого ската, и вместе они были незабываемой парочкой.

    Это определённо лучшее фото в нашем семейном архиве. Я как раз собиралась сфотографировать Дейзи, когда увидела ската, — и без него уже никак нельзя было обойтись

    Венди Армстронг

    Девушка похвасталась кольцом от любимого, не заметив, какой позор прячется на заднем плане

    Девушка похвасталась кольцом от любимого, не заметив, какой позор прячется на заднем плане

    Авторы
    Анна Бояршина
    Анна Бояршина

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      Лайф публикует видео момента встречи мамы и найденной в Смоленской области девочки

      сегодня в 14:57

      В Подмосковье возбудили дело после нападения собаки на семилетнюю девочку

      сегодня в 08:11

      Басков встал на защиту обвинённой в "шоу с воскрешением" МакSим

      сегодня в 13:41

      Девушка отвергла пикапера в зале, сказав, что слишком молода для него, и вот какой ответ последовал

      сегодня в 13:36
      Life

      Путин напомнил, что Навальный осуждён не за политическую деятельность

      сегодня в 15:00

      Новости партнеров

      Layer 1