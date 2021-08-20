Девушка отвергла пикапера в зале, сказав, что слишком молода для него, и вот какой ответ последовал
Спортзал сложно назвать комфортным местом — чего стоят одни люди, которые в сотни раз красивее и атлетичнее тебя. У девушек всё ещё "интереснее" — нужно отбиваться от неуместного внимания спортсменов.
Недавно блогерша Аври Овард в своём TikTok-аккаунте поделилась роликом, который невозможно смотреть, не испытывая испанский стыд. Девушка записала видео, когда делала разминку. Именно тогда к ней подошёл другой посетитель спортзала и безуспешно пытался познакомиться несколько раз... несмотря на то что Аври прямым текстом говорила ему, что заводить друзей она не собирается.
На кадрах видно, как 19-летняя блогерша занимается своими делами на фитнес-коврике. Но уже скоро её спокойствие нарушил мужчина, которому, судя по всему, уже далеко за сорок. Пытаясь завести разговор, он неловко спрашивает, не записывает ли Аври видео. Девушка ёмко ответила "да", не оставив болтуну возможности логично продолжить разговор. Но его это не остановило. Буквально через несколько минут он снова подошёл к Овард, спросил, как её зовут, и начал рассказывать весьма странные подробности своей жизни.
Указав на лодыжку, мужчина зачем-то поделился "секретом", что он пришёл на физиотерапию из-за разорванной мышцы. А закончилось выступление по классике — незнакомец попросил номер телефона Аври.
Когда я выйду с процедур, тебя тут уже, наверное, не будет. Хотел взять твой номер
Но Аври, которой несколько минут подряд не дают нормально размяться, точно не планировала давать свой номер незнакомцу. Благо за причиной, почему нет, долго идти не пришлось. Девушка свалила всё на разницу в возрасте: "Ой, извините, для вас я слишком молода". Того, что мужчина ей ответил, она никак не ожидала, пишет Mirror.
Ах, да? Должно быть, я для тебя слишком богат
"Шок". Кадры из видео © TikTok / avreyovard
Позже Аври опубликовала ролик на "Ютубе", в котором поделилась своими мыслями по поводу произошедшего: "Я буквально не могла поверить, что это происходит. Это было видно на моём лице". В комментариях пользователи поддержали блогершу и разобрали поведение незнакомца по полочкам. Для пикапера плохие новости.
По факту он сказал, что "слишком богат", чтобы почувствовать себя лучше и поднять себя в своих же глазах после того, как ты его опустила, сказав, что слишком молода. А он просто не умеет принимать отказы
Тот факт, что она, скорее всего, ещё и богаче его... весел
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