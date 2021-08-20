НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Девушка отвергла пикапера в зале, сказав, что слишком молода для него, и вот какой ответ последовал

    Спортзал сложно назвать комфортным местом — чего стоят одни люди, которые в сотни раз красивее и атлетичнее тебя. У девушек всё ещё "интереснее" — нужно отбиваться от неуместного внимания спортсменов.

    20 августа, 13:36

    Кадры из видео © TikTok / avreyovard

    Недавно блогерша Аври Овард в своём TikTok-аккаунте поделилась роликом, который невозможно смотреть, не испытывая испанский стыд. Девушка записала видео, когда делала разминку. Именно тогда к ней подошёл другой посетитель спортзала и безуспешно пытался познакомиться несколько раз... несмотря на то что Аври прямым текстом говорила ему, что заводить друзей она не собирается.

    Кадры из видео © TikTok / avreyovard

    На кадрах видно, как 19-летняя блогерша занимается своими делами на фитнес-коврике. Но уже скоро её спокойствие нарушил мужчина, которому, судя по всему, уже далеко за сорок. Пытаясь завести разговор, он неловко спрашивает, не записывает ли Аври видео. Девушка ёмко ответила "да", не оставив болтуну возможности логично продолжить разговор. Но его это не остановило. Буквально через несколько минут он снова подошёл к Овард, спросил, как её зовут, и начал рассказывать весьма странные подробности своей жизни.

    Указав на лодыжку, мужчина зачем-то поделился "секретом", что он пришёл на физиотерапию из-за разорванной мышцы. А закончилось выступление по классике — незнакомец попросил номер телефона Аври.

    Когда я выйду с процедур, тебя тут уже, наверное, не будет. Хотел взять твой номер

    Мужчина на видео

    Кадры из видео © TikTok / avreyovard

    Кадры из видео © TikTok / avreyovard

    Но Аври, которой несколько минут подряд не дают нормально размяться, точно не планировала давать свой номер незнакомцу. Благо за причиной, почему нет, долго идти не пришлось. Девушка свалила всё на разницу в возрасте: "Ой, извините, для вас я слишком молода". Того, что мужчина ей ответил, она никак не ожидала, пишет Mirror.

    Ах, да? Должно быть, я для тебя слишком богат

    Мужчина на видео

    "Шок". Кадры из видео © TikTok / avreyovard

    "Шок". Кадры из видео © TikTok / avreyovard

    Позже Аври опубликовала ролик на "Ютубе", в котором поделилась своими мыслями по поводу произошедшего: "Я буквально не могла поверить, что это происходит. Это было видно на моём лице". В комментариях пользователи поддержали блогершу и разобрали поведение незнакомца по полочкам. Для пикапера плохие новости.

    По факту он сказал, что "слишком богат", чтобы почувствовать себя лучше и поднять себя в своих же глазах после того, как ты его опустила, сказав, что слишком молода. А он просто не умеет принимать отказы

    Пользовательница TikTok

    Тот факт, что она, скорее всего, ещё и богаче его... весел

    Пользовательница TikTok

    Олимпийская велосипедистка умерла спустя сутки после тревожного поста о том, что с ней сделал спорт

    Олимпийская велосипедистка умерла спустя сутки после тревожного поста о том, что с ней сделал спорт

    Авторы
    Сергей Трофимов
    Сергей Трофимов

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      Старая книга приворотов раскрыла ужасно смешной и лёгкий способ влюбить в себя любую девушку

      17 января, 06:00

      Семья купила дом с жуткой деревянной пристройкой, которая стала как новая, стоило её только помыть

      14 августа, 12:00

      Мама в голос рассмеялась, когда увидела позади её дочки ската, который оказался отличным пародистом

      сегодня в 14:46

      Названы 4 знака зодиака, которым стоит быть осторожней в сентябре, ведь их ждут серьёзные проблемы

      сегодня в 11:38

      Путин заявил о необходимости продолжения диалога со всеми политическими силами Ливии

      сегодня в 15:07

      Новости партнеров

      Layer 1