Названы 4 знака зодиака, которым стоит быть осторожней в сентябре, ведь их ждут серьёзные проблемы
Предупреждён — значит вооружён. Астрологи раскрыли и все возможные способы, как справиться с неурядицами судьбы.
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Ссылаясь на экспертов в сфере астрологии, журналисты Пятого канала уверяют — в начале осени несколько знаков зодиака ждут проблемы. Подробнее — в материале ниже.
Овны
Людям, рождённым под этим знаком зодиака, нужно набраться терпения. Всё потому, что эксперты уверены — в начале сентября от неурядиц придётся отбиваться. Главное оружие на этот период — их харизма и обаяние. Мало того, астрологи отмечают, что Овнам обязательно нужно обратить своё внимание на сферу финансов. Упорно трудитесь — и вознаграждение не заставит себя ждать.
Львы
Львам же в начале осени придётся похлопотать по хозяйству. Одни надумают устроить генеральную уборку, другие начнут грандиозный ремонт. Так или иначе, трудности, с которыми им предстоит столкнуться, ясно дадут понять, что ключ к решению проблем — работа в команде. Даже если раньше Лев был уверен в обратном.
Девы
Девам уже этой осенью придётся, как всегда, справляться с сезонной хандрой. И опять самый лучший способ избежать депрессии — с головой погрузиться в работу или свой бизнес. Это не только поможет отвлечься, но и проложит путь к решению всех проблем, которые накопились за предыдущие месяцы лета.
Весы
Скорее всего, для представителей этого знака зодиака лето прошло очень активно. Поэтому энергии на контакты с людьми осенью у них хватать не будет. Придётся выбирать между близкими родственниками и не менее близкими друзьями. Главное в этом деле — правильно расставлять приоритеты и думать несколько раз, прежде чем принять окончательное решение.
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