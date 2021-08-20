НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Названы 4 знака зодиака, которым стоит быть осторожней в сентябре, ведь их ждут серьёзные проблемы

    Предупреждён — значит вооружён. Астрологи раскрыли и все возможные способы, как справиться с неурядицами судьбы.

    20 августа, 11:38

    Фото © Shutterstock

    Ссылаясь на экспертов в сфере астрологии, журналисты Пятого канала уверяют — в начале осени несколько знаков зодиака ждут проблемы. Подробнее — в материале ниже.

    Овны

    Гиф © Giphy

    Людям, рождённым под этим знаком зодиака, нужно набраться терпения. Всё потому, что эксперты уверены — в начале сентября от неурядиц придётся отбиваться. Главное оружие на этот период — их харизма и обаяние. Мало того, астрологи отмечают, что Овнам обязательно нужно обратить своё внимание на сферу финансов. Упорно трудитесь — и вознаграждение не заставит себя ждать.

    Львы

    Гиф © Giphy

    Львам же в начале осени придётся похлопотать по хозяйству. Одни надумают устроить генеральную уборку, другие начнут грандиозный ремонт. Так или иначе, трудности, с которыми им предстоит столкнуться, ясно дадут понять, что ключ к решению проблем — работа в команде. Даже если раньше Лев был уверен в обратном.

    Девы

    Гиф © Giphy

    Девам уже этой осенью придётся, как всегда, справляться с сезонной хандрой. И опять самый лучший способ избежать депрессии — с головой погрузиться в работу или свой бизнес. Это не только поможет отвлечься, но и проложит путь к решению всех проблем, которые накопились за предыдущие месяцы лета.

    Весы

    Гиф © Giphy

    Скорее всего, для представителей этого знака зодиака лето прошло очень активно. Поэтому энергии на контакты с людьми осенью у них хватать не будет. Придётся выбирать между близкими родственниками и не менее близкими друзьями. Главное в этом деле — правильно расставлять приоритеты и думать несколько раз, прежде чем принять окончательное решение.

    Названы три знака зодиака, которые совсем не умеют любить, поэтому лучше их обходить стороной

    Названы три знака зодиака, которые совсем не умеют любить, поэтому лучше их обходить стороной

    Авторы
    Сергей Трофимов
    Сергей Трофимов

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      Девушка содрала обои во время ремонта и увидела надпись, из-за которой не может спокойно спать

      10 августа, 08:00

      Названы три знака зодиака, которые совсем не умеют любить, поэтому лучше их обходить стороной

      14 августа, 09:00

      236-килограммовый мужчина научился готовить здоровую еду, и такого результата он сам не ожидал

      сегодня в 08:57

      Выигравший Гран-при мотогонщик объявил о беременности сестры, на которой он женился в прошлом году

      сегодня в 10:41

      Защита осуждённого за шпионаж Пола Уилана ходатайствовала о его выдворении в США

      сегодня в 12:42

      Новости партнеров

      Layer 1