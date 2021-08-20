Названы 4 знака зодиака, которым стоит быть осторожней в сентябре, ведь их ждут серьёзные проблемы

Ссылаясь на экспертов в сфере астрологии, журналисты Пятого канала уверяют — в начале осени несколько знаков зодиака ждут проблемы. Подробнее — в материале ниже.

Овны

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Людям, рождённым под этим знаком зодиака, нужно набраться терпения. Всё потому, что эксперты уверены — в начале сентября от неурядиц придётся отбиваться. Главное оружие на этот период — их харизма и обаяние. Мало того, астрологи отмечают, что Овнам обязательно нужно обратить своё внимание на сферу финансов. Упорно трудитесь — и вознаграждение не заставит себя ждать.

Львы

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Львам же в начале осени придётся похлопотать по хозяйству. Одни надумают устроить генеральную уборку, другие начнут грандиозный ремонт. Так или иначе, трудности, с которыми им предстоит столкнуться, ясно дадут понять, что ключ к решению проблем — работа в команде. Даже если раньше Лев был уверен в обратном.

Девы

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Девам уже этой осенью придётся, как всегда, справляться с сезонной хандрой. И опять самый лучший способ избежать депрессии — с головой погрузиться в работу или свой бизнес. Это не только поможет отвлечься, но и проложит путь к решению всех проблем, которые накопились за предыдущие месяцы лета.

Весы

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