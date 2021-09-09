56-летняя модель разделась до бикини, и эти соблазнительные формы заставили онеметь даже молодых

Паулина поделилась в "Инстаграме" горячим фото, на котором позировала в крошечном чёрном бикини. Модель подставила лицо солнцу и приняла позу, в которой расцвели все достоинства её фигуры: длинные ноги, тонкая талия и эффектные мышцы.

Фото © Instagram / paulinaporizkov / colleenotcasek

Модель сразу обратилась к тем, кто критикует её худобу и склоняет к тому, чтобы она сменила преимущественно овощной рацион на более калорийный. Паулина призвала не осуждать внешность друг друга, а любить себя и наслаждаться каждой своей особенностью.

Тем из вас, кто хочет посоветовать мне съесть гамбургер, я хочу посоветовать его не есть. Но не буду. Осуждение тел — это уже в духе прошлого десятилетия. Давайте ценить то, кто мы есть, все наши морщины, несовершенства и прочее Паулина Поризкова

Фото © Instagram / paulinaporizkov

Соблазнительное фото красавицы поклонники приняли на ура, за считаные часы отдав ему более 60 тысяч сердечек. Фанаты писали, что возраст делает Паулину только лучше, и восхищались её жизнелюбием.

Горячая штучка march.kilgore

Паулина, ты всегда была для меня красивой, как бы ты ни выглядела. Но, думаю, сейчас ты прекраснее, чем в молодые годы la.silver.dama

Фото © Instagram / paulinaporizkov / jill.greenberg

Вы продолжаете доказывать, что красота и изящество не имеют срока годности rossa457

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