56-летняя модель разделась до бикини, и эти соблазнительные формы заставили онеметь даже молодых
56-летняя Паулина Поризкова вызывает восхищение даже у 20-летних. Американская супермодель не растеряла привлекательности и обаяния, которыми готова делиться с подписчиками.
Паулина поделилась в "Инстаграме" горячим фото, на котором позировала в крошечном чёрном бикини. Модель подставила лицо солнцу и приняла позу, в которой расцвели все достоинства её фигуры: длинные ноги, тонкая талия и эффектные мышцы.
Модель сразу обратилась к тем, кто критикует её худобу и склоняет к тому, чтобы она сменила преимущественно овощной рацион на более калорийный. Паулина призвала не осуждать внешность друг друга, а любить себя и наслаждаться каждой своей особенностью.
Тем из вас, кто хочет посоветовать мне съесть гамбургер, я хочу посоветовать его не есть. Но не буду. Осуждение тел — это уже в духе прошлого десятилетия. Давайте ценить то, кто мы есть, все наши морщины, несовершенства и прочее
Фото © Instagram / paulinaporizkov
Соблазнительное фото красавицы поклонники приняли на ура, за считаные часы отдав ему более 60 тысяч сердечек. Фанаты писали, что возраст делает Паулину только лучше, и восхищались её жизнелюбием.
Горячая штучка
Паулина, ты всегда была для меня красивой, как бы ты ни выглядела. Но, думаю, сейчас ты прекраснее, чем в молодые годы
Фото © Instagram / paulinaporizkov / jill.greenberg
Вы продолжаете доказывать, что красота и изящество не имеют срока годности
Горячее моих 25-летних знакомых
Паулину любят не только за внешность, но и за идеи, которые она транслирует. Тактичная и деликатная модель выступает против сексизма и эйджизма, говоря о том, что пол и возраст не повод для того, чтобы клеймить человека.
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