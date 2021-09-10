Зеленский признал, что США не дали прямого ответа о членстве Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не получил от Вашингтона прямого ответа о возможности вхождения в НАТО. Несмотря на это, он уверен, что его страна может рассчитывать на американцев.

"Да, мы не получили прямой позиции [США] относительно вступления Украины в НАТО. [Но] мы можем положиться на США, потому что у нас сегодня отношения на другом уровне", — сказал украинский лидер в ходе форума YES Brainstorming.