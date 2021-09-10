Зеленский признал, что США не дали прямого ответа о членстве Украины в НАТО
Он считает, что Незалежная готова к вступлению в Североатлантический альянс, в том числе на уровне своей армии.
Фото © Официальный сайт Офиса президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не получил от Вашингтона прямого ответа о возможности вхождения в НАТО. Несмотря на это, он уверен, что его страна может рассчитывать на американцев.
"Да, мы не получили прямой позиции [США] относительно вступления Украины в НАТО. [Но] мы можем положиться на США, потому что у нас сегодня отношения на другом уровне", — сказал украинский лидер в ходе форума YES Brainstorming.
Зеленский добавил, что Украина нужна НАТО и без неё ЕС будет "немного ослабляться". По его оценке, Незалежная готова к вступлению в Североатлантический альянс, в том числе на уровне своей армии и специалистов.
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Напомним, Зеленский встретился с Байденом в Вашингтоне. В ходе переговоров глава Белого дома заявил лидеру Незалежной о приверженности США суверенитету Украины на фоне "агрессии", якобы исходящей со стороны РФ. Американский лидер отказался проводить совместную пресс-конференцию по итогам встречи. Политолог раскрыл Лайфу причины такого решения. После встречи с Байденом Зеленский отправился в Калифорнию. В ходе выступления в Станфордском университете он пообещал, что Украина станет лидером Европы.
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