НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

РФ с 21 сентября снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией

Полёты, временно ограниченные в связи с распространением коронавируса, восстановятся в прежнем объёме.

10 сентября, 08:05

Фото © ТАСС / Щербак Александр

С 21 сентября Россия снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией, введённые из-за пандемии коронавируса. Воздушное сообщение будет восстановлено в полном объёме. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

"Правительством принято решение о снятии с 21 сентября 2021 года всех ограничений на авиационное сообщение с Белоруссией. Воздушное сообщение между странами, временно ограниченное в связи с распространением CoViD-19, будет восстановлено в полном объёме", — говорится в сообщении.

Политолог Мартынов назвал встречу Путина и Лукашенко самой прорывной за 20 лет

Политолог Мартынов назвал встречу Путина и Лукашенко самой прорывной за 20 лет

Накануне такое решение озвучил президент России Владимир Путин по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Кроме того, в ходе встречи были согласованы все 28 программ интеграции, а также стороны договорились о ценах на газ для Белоруссии в 2022 году.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Россия снова продлила ограничение на полёты в Танзанию и увеличила число рейсов в ОАЭ

2 сентября, 16:00

14 полигонов и 200 тысяч военных: В России и Белоруссии начались масштабные учения "Запад-2021"

сегодня в 00:58

В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока — 2"

сегодня в 09:07

"Кто мы теперь?": Зеленский посетовал на пропасть между украинцами и россиянами

сегодня в 09:01

Посетительница McDonald's устроила потасовку с гостями и оттаскала за волосы сотрудницу

сегодня в 08:59

Новости партнеров

Layer 1