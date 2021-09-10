РФ с 21 сентября снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией

С 21 сентября Россия снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией, введённые из-за пандемии коронавируса. Воздушное сообщение будет восстановлено в полном объёме. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

"Правительством принято решение о снятии с 21 сентября 2021 года всех ограничений на авиационное сообщение с Белоруссией. Воздушное сообщение между странами, временно ограниченное в связи с распространением CoViD-19, будет восстановлено в полном объёме", — говорится в сообщении.