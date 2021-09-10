РФ с 21 сентября снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией
Полёты, временно ограниченные в связи с распространением коронавируса, восстановятся в прежнем объёме.
Фото © ТАСС / Щербак Александр
С 21 сентября Россия снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией, введённые из-за пандемии коронавируса. Воздушное сообщение будет восстановлено в полном объёме. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.
"Правительством принято решение о снятии с 21 сентября 2021 года всех ограничений на авиационное сообщение с Белоруссией. Воздушное сообщение между странами, временно ограниченное в связи с распространением CoViD-19, будет восстановлено в полном объёме", — говорится в сообщении.
Накануне такое решение озвучил президент России Владимир Путин по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Кроме того, в ходе встречи были согласованы все 28 программ интеграции, а также стороны договорились о ценах на газ для Белоруссии в 2022 году.
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