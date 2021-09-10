В Шереметьево изменили схемы вылета и захода на посадку после жалоб на шум

Международный аэропорт Шереметьево изменил схемы вылетов и заходов на посадку после жалоб жителей Москвы и Подмосковья на постоянный шум от самолётов. Об этом сообщает "Коммерсант".

"Война" местных жителей с воздушной гаванью началась в декабре прошлого года, когда аэропорт изменил трассы, по которым лайнеры взлетали и садились, проведя их над густонаселёнными районами. Жители жаловались в Роспотребнадзор, Росавиацию, Госдуму и даже президенту России. В результате недавно в Минтрансе и Росавиации сообщили, что маршруты будут изменены с 9 сентября.

В ведомстве заверили, что решение было принято не столько после жалоб, сколько по просьбам авиакомпаний, использующих воздушное пространство столичного региона. Впрочем, представители инициативных групп граждан уже назвали перемены "победой здравого смысла", добавив, что со вчерашнего дня в районах, где раньше летали самолёты, стало действительно тише.