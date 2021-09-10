НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Фернандес и Радукану стали самыми молодыми финалистками турнира Большого шлема после Шараповой

Наша теннисистка в 2004 году выиграла Уимблдон в возрасте 17 лет.

10 сентября, 08:23
<p>Эмма Радукану. Фото © US Open</p>

Эмма Радукану. Фото © US Open

Представительница Канады Лейла Фернандес и Эмма Радукану, выступающая за Великобританию, вышли в финал US Open. Последний в нынешнем сезоне турнира Большого шлема продолжается в Нью-Йорке.

19-летняя Фернандес в полуфинале победила вторую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии — 7:6 (7:3), 4:6, 6:4. 18-летняя Радукану одолела гречанку Марию Саккари — 6:1, 6:4.

Канадка и британка стали самыми молодыми финалистками турнира Большого шлема с 2004 года, когда Мария Шарапова в решающем матче Уимблдона взяла верх над американкой Сереной Уильямс. Нашей теннисистке тогда было 17 лет.

Отметим, что Радукану стала первым игроком, вышедшим в финал турнира Большого шлема из квалификации. В основной сетке US Open теннисистка пока не проиграла ни одного сета. В конце июня перед Уимблдоном, на котором она дошла до четвёртого круга, британка не входила в топ-300 рейтинга WTA. Сейчас спортсменка гарантировала себе место не ниже 32-го.

Лейла Фернандес. Фото © US Open

Лейла Фернандес. Фото © US Open

Радукану и Фернандес родились в Канаде. Отец Эммы — румын, мать — китаянка. Когда девочке было два года, они переехали в Великобританию. У Фернандес отец из Парагвая, мать — филиппинка.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Новак Джокович в 42-й раз вышел в полуфинал турнира Большого шлема

вчера в 09:15

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал US Open

6 сентября, 08:52

"Когда вы начнёте думать?": Затравленная на Украине прыгунья Магучих объяснила новое фото с Ласицкене

сегодня в 08:58

В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока — 2"

сегодня в 09:07

"Кто мы теперь?": Зеленский посетовал на пропасть между украинцами и россиянами

сегодня в 09:01

Новости партнеров

Layer 1