Фернандес и Радукану стали самыми молодыми финалистками турнира Большого шлема после Шараповой

Представительница Канады Лейла Фернандес и Эмма Радукану, выступающая за Великобританию, вышли в финал US Open. Последний в нынешнем сезоне турнира Большого шлема продолжается в Нью-Йорке.

19-летняя Фернандес в полуфинале победила вторую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии — 7:6 (7:3), 4:6, 6:4. 18-летняя Радукану одолела гречанку Марию Саккари — 6:1, 6:4.

Канадка и британка стали самыми молодыми финалистками турнира Большого шлема с 2004 года, когда Мария Шарапова в решающем матче Уимблдона взяла верх над американкой Сереной Уильямс. Нашей теннисистке тогда было 17 лет.

Отметим, что Радукану стала первым игроком, вышедшим в финал турнира Большого шлема из квалификации. В основной сетке US Open теннисистка пока не проиграла ни одного сета. В конце июня перед Уимблдоном, на котором она дошла до четвёртого круга, британка не входила в топ-300 рейтинга WTA. Сейчас спортсменка гарантировала себе место не ниже 32-го.

Лейла Фернандес. Фото © US Open