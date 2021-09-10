Посетительница McDonald's устроила потасовку с гостями и оттаскала за волосы сотрудницу

Драка в McDonald's в Тверской области. Видео © Instagram

В Тверской области посетительница McDonald's начала кидаться на остальных гостей, а затем и вовсе оттаскала за волосы одну из сотрудниц. В ГУ МВД РФ по региону сообщили Лайфу, что скандалистку проверяют на наличие спиртного в крови.

"В 22:17 между девушками произошёл конфликт, обеих доставили в отдел полиции. Одной из девушек назначена экспертиза, по результатам будет принято решение. Проводится проверка", — сообщили в ведомстве.

Очевидец рассказал, что конфликт начался с перепалки между его друзьями и другими посетительницами. Последние, по его словам, бросили в оппонентов напитки и еду. Девушки начали кричать друг на друга, а одна из скандалисток обвинила другую в том, что она явилась в ресторан пьяной. Тогда и вмешалась сотрудница. Она попыталась успокоить самую агрессивную участницу потасовки.

"[Сотрудница] McDonald's сильно ударила мою подругу. Затем прибыла полиция", — заявил Лайфу автор видео.