НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Британии могут утилизировать до 800 тысяч доз просроченной вакцины AstraZeneca

Дело в том, что власти страны сузили область применения препарата из-за появления данных о побочных эффектах в виде тромбов.

10 сентября, 08:39
<p>Фото © ТАСС / EPA / NEIL HALL</p>

Фото © ТАСС / EPA / NEIL HALL

В Великобритании до 800 тысяч доз противоковидной вакцины от AstraZeneca должно быть утилизировано из-за почти истекшего срока годности. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Дело в том, что власти Великобритании сузили область применения препарата AstraZeneca из-за появления данных о побочных эффектах в виде тромбов. Прививать британцев до 40 лет рекомендовали другой вакциной. В результате тысячи доз препарата AstraZeneca, уже доставленные в медучреждения, оказались невостребованными. Врачи неоднократно предупреждали властей о сроках годности вакцин и просили передать их нуждающимся странам, но реакции не последовало.

Канада открыла границы для вакцинированных, но россиян это не касается

Канада открыла границы для вакцинированных, но россиян это не касается

"Я пытался достучаться до всех, о ком мог только подумать. Я был на самом деле расстроен, потому что никто больше не мог ими воспользоваться. Это было очень тяжело", — рассказал газете один из врачей на юго-востоке Англии.

Цифра в 800 тысяч просроченных вакцин была посчитана на основании заявления властей Уэльса, где проживает 3,1 миллиона человек, об истечении срока годности 40 тысяч доз препарата по состоянию на 5 сентября. Применимо ко всей Великобритании с общим количеством населения в 66 миллионов человек — получается указанное выше количество просроченных вакцин.

В Италии разрешили применение "коктейля" из вакцин для лиц старше 60 лет

В Италии разрешили применение "коктейля" из вакцин для лиц старше 60 лет

В Оксфордском университете ранее установили, что после вакцинации в условиях дельта-штамма эффективность антиковидных вакцин Pfizer и AstraZeneca снижается спустя три месяца.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1