В Британии могут утилизировать до 800 тысяч доз просроченной вакцины AstraZeneca

В Великобритании до 800 тысяч доз противоковидной вакцины от AstraZeneca должно быть утилизировано из-за почти истекшего срока годности. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Дело в том, что власти Великобритании сузили область применения препарата AstraZeneca из-за появления данных о побочных эффектах в виде тромбов. Прививать британцев до 40 лет рекомендовали другой вакциной. В результате тысячи доз препарата AstraZeneca, уже доставленные в медучреждения, оказались невостребованными. Врачи неоднократно предупреждали властей о сроках годности вакцин и просили передать их нуждающимся странам, но реакции не последовало.

"Я пытался достучаться до всех, о ком мог только подумать. Я был на самом деле расстроен, потому что никто больше не мог ими воспользоваться. Это было очень тяжело", — рассказал газете один из врачей на юго-востоке Англии.

Цифра в 800 тысяч просроченных вакцин была посчитана на основании заявления властей Уэльса, где проживает 3,1 миллиона человек, об истечении срока годности 40 тысяч доз препарата по состоянию на 5 сентября. Применимо ко всей Великобритании с общим количеством населения в 66 миллионов человек — получается указанное выше количество просроченных вакцин.