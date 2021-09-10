За сутки в России выявили 18 341 новый случай ковида

За сутки в России выявили 18 341 новый случай коронавируса, зафиксировано 789 летальных исходов, а полностью выздоровел 17 121 пациент. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.

В первой пятёрке по числу заболевших Москва (+1566 за сутки), Петербург (+1504), Подмосковье (+585), Свердловская (+509) и Ростовская (+473) области. Ситуация в других регионах выглядит так:

Статистика по заболевшим за сутки. Фото © стопкоронавирус.рф

Таким образом всего с начала эпидемии в нашей стране выявлено 7 102 625 случаев коронавируса, умерло 191 165 пациентов с ковидом, а выздоровело — 6 357 272.