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За сутки в России выявили 18 341 новый случай ковида

Таким образом всего с начала эпидемии в нашей стране зарегистрировано 7 102 625 заболевших.

10 сентября, 08:35

Фото © ТАСС / Гердо Владимир

За сутки в России выявили 18 341 новый случай коронавируса, зафиксировано 789 летальных исходов, а полностью выздоровел 17 121 пациент. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.

В первой пятёрке по числу заболевших Москва (+1566 за сутки), Петербург (+1504), Подмосковье (+585), Свердловская (+509) и Ростовская (+473) области. Ситуация в других регионах выглядит так:

Статистика по заболевшим за сутки. Фото © стопкоронавирус.рф

Статистика по заболевшим за сутки. Фото © стопкоронавирус.рф

Таким образом всего с начала эпидемии в нашей стране выявлено 7 102 625 случаев коронавируса, умерло 191 165 пациентов с ковидом, а выздоровело — 6 357 272.

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А ранее главврач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко озвучил прогноз, согласно которому четвёртая волна коронавируса в нашей стране может начаться в конце сентября – начале октября. А вот по мнению заведующего лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петра Чумакова, начало нового подъёма заболеваемости стоит ожидать приблизительно в ноябре.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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