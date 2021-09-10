За сутки в России выявили 18 341 новый случай ковида
Таким образом всего с начала эпидемии в нашей стране зарегистрировано 7 102 625 заболевших.
Фото © ТАСС / Гердо Владимир
За сутки в России выявили 18 341 новый случай коронавируса, зафиксировано 789 летальных исходов, а полностью выздоровел 17 121 пациент. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.
В первой пятёрке по числу заболевших Москва (+1566 за сутки), Петербург (+1504), Подмосковье (+585), Свердловская (+509) и Ростовская (+473) области. Ситуация в других регионах выглядит так:
Статистика по заболевшим за сутки. Фото © стопкоронавирус.рф
Таким образом всего с начала эпидемии в нашей стране выявлено 7 102 625 случаев коронавируса, умерло 191 165 пациентов с ковидом, а выздоровело — 6 357 272.
А ранее главврач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко озвучил прогноз, согласно которому четвёртая волна коронавируса в нашей стране может начаться в конце сентября – начале октября. А вот по мнению заведующего лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петра Чумакова, начало нового подъёма заболеваемости стоит ожидать приблизительно в ноябре.
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