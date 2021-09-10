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Зеленский выразил желание встретиться с Путиным более "предметно"

Также он сообщил, что в случае ещё одной встречи в "нормандском формате" будет идти речь о новом обмене удерживаемыми лицами.

10 сентября, 08:31
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/zelenskiy_official/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zelenskiy_official</a></p>

Фото © Instagram / zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным более "предметно", чем это было на переговорах в "нормандском формате". Об этом лидер Незалежной сказал в ходе форума YES Brainstorming, отвечая на вопрос об отношении к Путину.

"Честно говоря, не хватает времени думать о нём (о Путине. — Прим. Лайфа). Пусть его страна и он не обижаются. Меня больше интересует, можем ли мы предметно встретиться. Не декларативно, как он делает с некоторыми странами", — добавил украинский президент.

Также Зеленский заявил, что в случае ещё одного саммита в "нормандском формате" будет идти речь о новом обмене удерживаемыми лицами. Президент Украины уверен: "если встреча будет, то будет какой-то результат".

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Ранее Зеленский признал, что США не дали прямого ответа о членстве Украины в НАТО. Он считает, что Незалежная готова к вступлению в Североатлантический альянс, в том числе на уровне своей армии.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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