Зеленский выразил желание встретиться с Путиным более "предметно"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным более "предметно", чем это было на переговорах в "нормандском формате". Об этом лидер Незалежной сказал в ходе форума YES Brainstorming, отвечая на вопрос об отношении к Путину.

"Честно говоря, не хватает времени думать о нём (о Путине. — Прим. Лайфа). Пусть его страна и он не обижаются. Меня больше интересует, можем ли мы предметно встретиться. Не декларативно, как он делает с некоторыми странами", — добавил украинский президент.

Также Зеленский заявил, что в случае ещё одного саммита в "нормандском формате" будет идти речь о новом обмене удерживаемыми лицами. Президент Украины уверен: "если встреча будет, то будет какой-то результат".