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Пронзительные кадры: Путин возложил цветы к гробу погибшего главы МЧС Евгения Зиничева

Глава государства также лично выразил соболезнования родственникам министра.

10 сентября, 08:44

Фото © LIFE

Путин возложил цветы к гробу Зиничева. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин простился с главой МЧС Евгением Зиничевым, трагически погибшим во время учений в Красноярском крае. Церемония прощания с министром проходит в Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС на улице Ватутина.

Глава государства возложил букет алых роз, после чего преклонил голову у гроба Зиничева. Российский лидер лично выразил соболезнования родственникам погибшего и покинул зал.

Путин приехал проститься с трагически погибшим главой МЧС Зиничевым

Путин приехал проститься с трагически погибшим главой МЧС Зиничевым

Как сообщал Лайф, глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Красноярском крае, спасая известного российского режиссёра Александра Мельника. Кинодеятель тоже скончался. Президент РФ Владимир Путин ранее назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой и присвоил ему звание Героя России посмертно.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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