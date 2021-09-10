Пронзительные кадры: Путин возложил цветы к гробу погибшего главы МЧС Евгения Зиничева
Глава государства также лично выразил соболезнования родственникам министра.
Фото © LIFE
Путин возложил цветы к гробу Зиничева. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин простился с главой МЧС Евгением Зиничевым, трагически погибшим во время учений в Красноярском крае. Церемония прощания с министром проходит в Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС на улице Ватутина.
Глава государства возложил букет алых роз, после чего преклонил голову у гроба Зиничева. Российский лидер лично выразил соболезнования родственникам погибшего и покинул зал.
Как сообщал Лайф, глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Красноярском крае, спасая известного российского режиссёра Александра Мельника. Кинодеятель тоже скончался. Президент РФ Владимир Путин ранее назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой и присвоил ему звание Героя России посмертно.
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