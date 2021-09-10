Президент России Владимир Путин простился с главой МЧС Евгением Зиничевым, трагически погибшим во время учений в Красноярском крае. Церемония прощания с министром проходит в Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС на улице Ватутина.