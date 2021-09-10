За последние годы россияне и украинцы стали друг другу врагами, однако отношения могут со временем нормализоваться. Такими мыслями поделился президент Украины Владимир Зеленский во время форума YES Brainstorming.

"Отношений нет. А кто мы теперь? Мы стали врагами. Представьте себе эту пропасть, это расстояние. Как это преодолеть, вернуть, никто не понимает. Только время понимает, сколько нужно на это потратить энергии", — посетовал Зеленский.

Президент Украины выразил надежду на "победу добра". Собравшимся участникам он заявил, что "всё вернётся — территории, люди и, наверное, отношения".