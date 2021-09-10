"Кто мы теперь?": Зеленский посетовал на пропасть между украинцами и россиянами
Лидер Незалежной выразил надежду на возвращение прежнего отношения и территорий.
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За последние годы россияне и украинцы стали друг другу врагами, однако отношения могут со временем нормализоваться. Такими мыслями поделился президент Украины Владимир Зеленский во время форума YES Brainstorming.
"Отношений нет. А кто мы теперь? Мы стали врагами. Представьте себе эту пропасть, это расстояние. Как это преодолеть, вернуть, никто не понимает. Только время понимает, сколько нужно на это потратить энергии", — посетовал Зеленский.
Президент Украины выразил надежду на "победу добра". Собравшимся участникам он заявил, что "всё вернётся — территории, люди и, наверное, отношения".
Владимир Зеленский ранее заявил о вероятности полномасштабной войны с Россией, при этом заметив, что такое развитие событий было бы ошибкой.
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