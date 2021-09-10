"Единая Россия" внесла в ГД проект закона о пожизненном заключении для педофилов

Наивысшее наказание предлагается применять к людям, которые совершили преступление повторно или применили в отношении детей силу.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил ужесточить уголовное наказание для педофилов, чьи преступления сопряжены с насилием и тяжкими последствиями. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

"Вместе с Андреем Турчаком и Павлом Крашенинниковым вносим сегодня в Госдуму от лица "Единой России" законопроект, ужесточающий уголовную ответственность для педофилов", — написал он.

Для злоумышленников, которые совершили преступление с тяжкими последствиями, предлагается установить максимально возможное наказание — пожизненное заключение. Такие же меры предложили ввести в отношении педофилов, которые надругались над двумя и более детьми или же повторно совершили преступление против половой неприкосновенности ребёнка.

Также в "Единой России" предложили увеличить возраст потерпевших. Сейчас пожизненное наказание может быть назначено лишь тем преступникам, которые совершили своё деяние в отношении лиц младше 14 лет. Хинштейн добавил, что в ближайшее время начнётся работа над законопроектом, обеспечивающим постоянный пристальный контроль за людьми, которым удалось избежать пожизненного наказания.

"Любой, кто совершил преступление против ребёнка, должен нести максимально суровое наказание. Если тяжесть преступления не позволяет осудить его пожизненно, значит, он должен находиться под неусыпным присмотром государства и общества", — подчеркнул парламентарий.

Депутаты Госдумы от фракции "Единая Россия", а также первый зампред Совфеда Андрей Турчак уже внесли в нижнюю палату парламента проект закона о пожизненном лишении свободы для педофилов. Об этом сообщили в пресс-службе профильного комитета ГД.