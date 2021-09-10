"Единая Россия" внесла в ГД проект закона о пожизненном заключении для педофилов
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Наивысшее наказание предлагается применять к людям, которые совершили преступление повторно или применили в отношении детей силу.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил ужесточить уголовное наказание для педофилов, чьи преступления сопряжены с насилием и тяжкими последствиями. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
"Вместе с Андреем Турчаком и Павлом Крашенинниковым вносим сегодня в Госдуму от лица "Единой России" законопроект, ужесточающий уголовную ответственность для педофилов", — написал он.
Для злоумышленников, которые совершили преступление с тяжкими последствиями, предлагается установить максимально возможное наказание — пожизненное заключение. Такие же меры предложили ввести в отношении педофилов, которые надругались над двумя и более детьми или же повторно совершили преступление против половой неприкосновенности ребёнка.
Также в "Единой России" предложили увеличить возраст потерпевших. Сейчас пожизненное наказание может быть назначено лишь тем преступникам, которые совершили своё деяние в отношении лиц младше 14 лет. Хинштейн добавил, что в ближайшее время начнётся работа над законопроектом, обеспечивающим постоянный пристальный контроль за людьми, которым удалось избежать пожизненного наказания.
"Любой, кто совершил преступление против ребёнка, должен нести максимально суровое наказание. Если тяжесть преступления не позволяет осудить его пожизненно, значит, он должен находиться под неусыпным присмотром государства и общества", — подчеркнул парламентарий.
Депутаты Госдумы от фракции "Единая Россия", а также первый зампред Совфеда Андрей Турчак уже внесли в нижнюю палату парламента проект закона о пожизненном лишении свободы для педофилов. Об этом сообщили в пресс-службе профильного комитета ГД.
Напомним, 7 сентября в городе Киселёвске Кемеровской области были найдены мёртвыми две 10-летние школьницы. Девочки ушли на учёбу утром 6 сентября, после чего их видели вместе с неизвестным мужчиной в магазине, который покупал детям сладости. Спустя сутки подозреваемого задержали. Полицейским он признался, что изнасиловал и задушил школьниц, а тела оставил в заброшенном доме.
Другая шокирующая история произошла этим летом в Тюмени. 30 июня восьмилетняя девочка ушла из дома и пропала, а спустя более полутора месяцев обнаружили расчленённое тело ребёнка. 25 августа был задержан предполагаемый убийца, которым оказался бывший полицейский. Он дал признательные показания. С ребёнком, которого всем городом искали больше месяца, он расправился в первый же день, предварительно связав девочке руки и изнасиловав.