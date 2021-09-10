В СФ назвали Украину маленькой замухрышкой и посмеялись над словами Зеленского о риске войны с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский может говорить всё что угодно, но реальность такова, что Вооружённые силы Незалежной не представляют никакой угрозы для мощной армии России. Об этом Лайфу рассказал член Совета Федерации РФ Игорь Морозов, комментируя слова лидера Незалежной о риске войны между странами.

Сенатор пояснил, что на протяжении последних 30 лет после объявления независимости Украина сделала всё, чтобы разрушить, разворовать свою экономику. И сегодня из второй союзной республики бывшего СССР по всем макроэкономическим показателям она занимает самое последнее место в Европе по экономике. Даже проигрывает Португалии.

"Поэтому этой маленькой замухрышке претендовать на какую-то полномасштабную войну против современной, самой сильной армии мира с гиперзвуковым, плазменным вооружением и новыми космическими системами — это просто смешно. Все заявления носят только популистский характер и показывают страх Зеленского перед новыми выборами", — сказал он.

Собеседник Лайфа отметил при этом, что у украинского лидера нет никаких шансов повторить тот успех, который у него произошёл сразу после президентства Петра Порошенко.